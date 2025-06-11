УКРАИНА U21

Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 июня в 19:00 матч 1-го тура молодежного чемпионата Европы
12 июня в 19:00 состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обe команды начинают борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие команды.
Предыдущие очные встречи: в марте 2023 года Украина в спарринге победила Данию (3:2), в сентябре 2020 была ничья (1:1), а в ноябре 2019 Дания одержала победу (3:2) в квалификации к ЧЕ.
Матч обслужит грузинский рефери Гиорги Кикачейшвили. В другом поединке этой группы встретятся Финляндия и Нидерланды.
Команде Унаи Мельгосы предстоят еще игры против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.
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