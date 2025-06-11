УКРАИНА U21

12 июня в 19:00 состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обe команды начинают борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие команды.

Предыдущие очные встречи: в марте 2023 года Украина в спарринге победила Данию (3:2), в сентябре 2020 была ничья (1:1), а в ноябре 2019 Дания одержала победу (3:2) в квалификации к ЧЕ.

Матч обслужит грузинский рефери Гиорги Кикачейшвили. В другом поединке этой группы встретятся Финляндия и Нидерланды.

Команде Унаи Мельгосы предстоят еще игры против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.