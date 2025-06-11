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Евро U21
УКРАИНА U21
12.06.2025 19:00 - : -
Дания U21
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Молодежные турниры
11 июня 2025, 07:47 | Обновлено 11 июня 2025, 08:00
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Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 июня в 19:00 матч 1-го тура молодежного чемпионата Европы

11 июня 2025, 07:47 | Обновлено 11 июня 2025, 08:00
102
0
Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня в 19:00 состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обe команды начинают борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие команды.

Предыдущие очные встречи: в марте 2023 года Украина в спарринге победила Данию (3:2), в сентябре 2020 была ничья (1:1), а в ноябре 2019 Дания одержала победу (3:2) в квалификации к ЧЕ.

Матч обслужит грузинский рефери Гиорги Кикачейшвили. В другом поединке этой группы встретятся Финляндия и Нидерланды.

Команде Унаи Мельгосы предстоят еще игры против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Украина U-21 – Дания U-21. Старт Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

Украина U-21 – Дания U-21
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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