МОНФИС: «Вы пишите, что я – дерьмо. И ставите на меня! Так кто глупее?»
Гаэль ответил хейтерам, которые, очевидно, оскорбляли его после поражения в Штутгарте
38-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в своих социальных сетях опубликовал видеообращение, в котором ответил хейтерам после поражения Алексу Микельсену на старте травяного турнира в Штутгарте:
«Привет, ребята. Это не финансовый совет, но серьезною... Вы все еще ставите на меня? Первый турнир на траве, я играю против Алекса Микельсена. Ему 20 лет, он 35-й в мире. И вы ставите на меня?
Вы пишете, что я – дерьмо. Я знаю, что я – дерьмо. Мы все это знаем. И вы все равно ставите на меня? Кто из нас глупее, вот честно? Кстати, мои ноги уже много раз ломались. Я уже играл с переломом. Так что не надо на это надеяться снова.
Но знаете что? Я не страдаю. Мы живем в 2025 году, а вы все еще обсуждаете мой цвет кожи? Как он связан с моими результатами в теннисе?
Я знаю, что выгляжу красиво. Моя мама и жена так говорят. Может, для вас я и урод. Откройте хоть какую-нибудь книгу. Сделайте что-то. Все, хватит про цвет кожи. Забудьте об этом. Конечно, если хотите выглядеть как я, то идите на солнце. Только используйте солнцезащитный крем. Я же вам помочь хочу.
И опять же – почитайте книги. Есть и хорошие советы про семью. Но давайте оставим мою семью в покое. Это только я. Моя мама и жена тут ни при чtм.
Хотите ненавидеть, то ненавидьте меня. Не трогайте других. Если впутываете других – карма будет плохая, поверьте. Allez bisous. On paye en temps, как говорят у нас во Франции».
Insulté après sa défaite à Stuttgart, Gaël Monfils a réagi avec humour sur Instagram :— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 10, 2025
🗣️ « Vraiment ? Vous pariez encore sur moi ? Premier tournoi sur gazon ! Vous dites que je suis nul, je le sais, vous le savez, et vous pariez sur moi ? Qui est le débile entre vous et moi ? » pic.twitter.com/llqnzlBlFR
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