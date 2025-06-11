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  4. МОНФИС: «Вы пишите, что я – дерьмо. И ставите на меня! Так кто глупее?»
ATP
11 июня 2025, 03:41 |
138
0

МОНФИС: «Вы пишите, что я – дерьмо. И ставите на меня! Так кто глупее?»

Гаэль ответил хейтерам, которые, очевидно, оскорбляли его после поражения в Штутгарте

11 июня 2025, 03:41 |
138
0
МОНФИС: «Вы пишите, что я – дерьмо. И ставите на меня! Так кто глупее?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в своих социальных сетях опубликовал видеообращение, в котором ответил хейтерам после поражения Алексу Микельсену на старте травяного турнира в Штутгарте:

«Привет, ребята. Это не финансовый совет, но серьезною... Вы все еще ставите на меня? Первый турнир на траве, я играю против Алекса Микельсена. Ему 20 лет, он 35-й в мире. И вы ставите на меня?

Вы пишете, что я – дерьмо. Я знаю, что я – дерьмо. Мы все это знаем. И вы все равно ставите на меня? Кто из нас глупее, вот честно? Кстати, мои ноги уже много раз ломались. Я уже играл с переломом. Так что не надо на это надеяться снова.

Но знаете что? Я не страдаю. Мы живем в 2025 году, а вы все еще обсуждаете мой цвет кожи? Как он связан с моими результатами в теннисе?

Я знаю, что выгляжу красиво. Моя мама и жена так говорят. Может, для вас я и урод. Откройте хоть какую-нибудь книгу. Сделайте что-то. Все, хватит про цвет кожи. Забудьте об этом. Конечно, если хотите выглядеть как я, то идите на солнце. Только используйте солнцезащитный крем. Я же вам помочь хочу.

И опять же – почитайте книги. Есть и хорошие советы про семью. Но давайте оставим мою семью в покое. Это только я. Моя мама и жена тут ни при чtм.

Хотите ненавидеть, то ненавидьте меня. Не трогайте других. Если впутываете других – карма будет плохая, поверьте. Allez bisous. On paye en temps, как говорят у нас во Франции».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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