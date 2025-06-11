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  4. ВИДЕО. Муж Свитолиной проиграл первый матч на траве в 2025 году
ATP
11 июня 2025, 02:49 |
39
0

ВИДЕО. Муж Свитолиной проиграл первый матч на траве в 2025 году

Гаэль Монфис уступил Алексу Микельсену на старте турнира АТР 250 в Штутгарте

11 июня 2025, 02:49 |
39
0
ВИДЕО. Муж Свитолиной проиграл первый матч на траве в 2025 году
Psnewz. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на травном турнире АТР 250 в Штутгарте, Германия.

В первом раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах проиграл седьмому сеяному Алексу Микельсену (США, ATP 35) за 1 час и 46 минут.

ATP 250 Штутгарт. Трава. 1/16 финала

Алекс Микельсен (США) [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 4:6, 6:3

Это был первая встреча соперников. Монфис провел первый матч на травяном покрытии в 2025 году.

В 1/8 финала Микельсен поборется против обладателя wild card Джастина Энгеля (Германия, ATP 281).

ВИДЕО. Муж Свитолиной проиграл первый матч на траве в 2025 году

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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