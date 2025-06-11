Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на травном турнире АТР 250 в Штутгарте, Германия.

В первом раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах проиграл седьмому сеяному Алексу Микельсену (США, ATP 35) за 1 час и 46 минут.

ATP 250 Штутгарт. Трава. 1/16 финала

Алекс Микельсен (США) [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 4:6, 6:3

Это был первая встреча соперников. Монфис провел первый матч на травяном покрытии в 2025 году.

В 1/8 финала Микельсен поборется против обладателя wild card Джастина Энгеля (Германия, ATP 281).

ВИДЕО. Муж Свитолиной проиграл первый матч на траве в 2025 году