ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице
Победитель Ролан Гаррос 2025 решил насладиться несколькими днями отдыха
Победитель Ролан Гаррос 2025 в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас решил насладиться несколькими днями отдыха на средиземноморском острове Ибица.
По его словам, он проведет какое-то время в полной отстраненности от тенниса, чтобы восстановить силы и с новой энергией приблизиться к цели – победе на Уимблдоне 2025.
Заслуженный перерыв испанский теннисист проводит в своем специальном любимом месте для таких беззаботных эпизодов и в компании давних друзей, в числе которых – его соотечественник, левый защитник лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон.
ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице
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