Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице
Другие новости
11 июня 2025, 01:27 | Обновлено 11 июня 2025, 01:33
84
0

ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице

Победитель Ролан Гаррос 2025 решил насладиться несколькими днями отдыха

11 июня 2025, 01:27 | Обновлено 11 июня 2025, 01:33
84
0
ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Победитель Ролан Гаррос 2025 в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас решил насладиться несколькими днями отдыха на средиземноморском острове Ибица.

По его словам, он проведет какое-то время в полной отстраненности от тенниса, чтобы восстановить силы и с новой энергией приблизиться к цели – победе на Уимблдоне 2025.

Заслуженный перерыв испанский теннисист проводит в своем специальном любимом месте для таких беззаботных эпизодов и в компании давних друзей, в числе которых – его соотечественник, левый защитник лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон.

ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице

По теме:
Когда Алькарас сможет побороться за первую строчку в мировом рейтинге ATP?
БЕККЕР: «Впервые в жизни я бы хотел, чтобы матч завершился ничьей»
Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
Ибица Карлос Алькарас (теннисист) Серхио Регилон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Футбол | 10 июня 2025, 13:29 1
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ

Виталий Первак ждет встречи с руководством клуба

Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10 июня 2025, 07:48 8
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал

Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»

Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась
Футбол | 10.06.2025, 19:59
Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась
Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Футбол | 10.06.2025, 06:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
Теннис | 10.06.2025, 18:33
Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем