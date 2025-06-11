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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 01:15 | Обновлено 11 июня 2025, 01:36
210
0

ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан

Илья Забарный вывел на поле партнеров по команде на игру с Новой Зеландией

11 июня 2025, 01:15 | Обновлено 11 июня 2025, 01:36
210
0
ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан
УАФ. Илья Забарный

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

У сборной Украины – новый капитан.

Защитник Илья Забарный вывел на поле партнеров по команде на игру – с Новой Зеландией.

ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Canadian Shield капитан Илья Забарный фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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