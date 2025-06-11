Сборная УКРАИНЫ11 июня 2025, 01:15 | Обновлено 11 июня 2025, 01:36
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ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан
Илья Забарный вывел на поле партнеров по команде на игру с Новой Зеландией
11 июня 2025, 01:15 | Обновлено 11 июня 2025, 01:36
210
0
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
У сборной Украины – новый капитан.
Защитник Илья Забарный вывел на поле партнеров по команде на игру – с Новой Зеландией.
ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан
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