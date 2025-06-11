В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

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У сборной Украины – новый капитан.

Защитник Илья Забарный вывел на поле партнеров по команде на игру – с Новой Зеландией.

ФОТО. Впервые с повязкой. У сборной Украины – новый капитан