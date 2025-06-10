Новая Зеландия – Украина. Турнир Canadian Shield. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите матч дружеского турнира в Канаде в полночь с 10 на 11 июня
В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украина еще ни разу не играла против новозеландцев. В 1-м туре сине-желтые потерпели болезненное поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.
Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит реабилитироваться перед своими болельщиками из канадской диаспоры. Наставник заранее анонсировал изменения в составе по сравнению с первым матчем.
В первом туре Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар (1:0) благодаря голу, который на 41-й минуте забил Элайджа Джаст. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» (все в белом) уже точно представит Океанию на чемпионате мира 2026.
Турнирное положение Canadian Shield:
- Канада, Новая Зеландия – по 3 очка,
- Кот-д’Ивуар, Украина – по 0.
Новая Зеландия – Украина. Турнир Canadian Shield. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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