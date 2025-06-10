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Новая Зеландия
10.06.2025 23:55 - : -
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10 июня 2025, 06:29 | Обновлено 10 июня 2025, 07:02
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0

Новая Зеландия – Украина. Турнир Canadian Shield. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите матч дружеского турнира в Канаде в полночь с 10 на 11 июня

10 июня 2025, 06:29 | Обновлено 10 июня 2025, 07:02
230
0
Новая Зеландия – Украина. Турнир Canadian Shield. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина еще ни разу не играла против новозеландцев. В 1-м туре сине-желтые потерпели болезненное поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

Теперь подопечным Сергея Реброва предстоит реабилитироваться перед своими болельщиками из канадской диаспоры. Наставник заранее анонсировал изменения в составе по сравнению с первым матчем.

В первом туре Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар (1:0) благодаря голу, который на 41-й минуте забил Элайджа Джаст. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» (все в белом) уже точно представит Океанию на чемпионате мира 2026.

Турнирное положение Canadian Shield:

  • Канада, Новая Зеландия – по 3 очка,
  • Кот-д’Ивуар, Украина – по 0.

Новая Зеландия – Украина. Турнир Canadian Shield. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Новая Зеландия – Украина
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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ товарищеского матча на турнире 🏆 Canadian Shield между сборными командами Новой Зеландии и Украины, который пройдет 10 июня в 23:55 в Торонто

Новая Зеландия (игровое время)

1 голос 33.33 %

Новая Зеландия (по пенальти)

0 голосов 0 %

Украина (по пенальти)

0 голосов 0 %

Украина (игровое время)

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2 голоса 66.67 %

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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