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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 01:05 | Обновлено 11 июня 2025, 01:12
156
0

ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами

Сине-желтая команда развернула баннер с изображением разрушений

11 июня 2025, 01:05 | Обновлено 11 июня 2025, 01:12
156
0
ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами
УАФ

Перед матчем с Новой Зеландией сине-желтая сборная напомнила миру: Украина каждый день страдает от войны.

Каждую ночь украинцы просыпаются от тревог, живут под взрывами. Разрушаются дома, целые города исчезают с лица земли.

Этой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Только через несколько дней между двумя матчами на Canadian Shield по Украине нанесли 1088 ударов средствами воздушного нападения.

ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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