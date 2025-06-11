Сборная УКРАИНЫ11 июня 2025, 01:05 | Обновлено 11 июня 2025, 01:12
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ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами
Сине-желтая команда развернула баннер с изображением разрушений
11 июня 2025, 01:05 | Обновлено 11 июня 2025, 01:12
156
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Перед матчем с Новой Зеландией сине-желтая сборная напомнила миру: Украина каждый день страдает от войны.
Каждую ночь украинцы просыпаются от тревог, живут под взрывами. Разрушаются дома, целые города исчезают с лица земли.
Этой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала полномасштабного вторжения.
Только через несколько дней между двумя матчами на Canadian Shield по Украине нанесли 1088 ударов средствами воздушного нападения.
ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами
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