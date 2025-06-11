Перед матчем с Новой Зеландией сине-желтая сборная напомнила миру: Украина каждый день страдает от войны.

Каждую ночь украинцы просыпаются от тревог, живут под взрывами. Разрушаются дома, целые города исчезают с лица земли.

Этой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Только через несколько дней между двумя матчами на Canadian Shield по Украине нанесли 1088 ударов средствами воздушного нападения.

ФОТО. Сборная напомнила миру: Украина каждый день под обстрелами