Соболева проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Валенсии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 244) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии (Испания).

В первом раунде 21-летняя украинка в упорной борьбе уступила второму номеру турнирного посева – испанке Нурии Парисас-Диас (WTA 104).

Двухсетовый поединок длился 1 час и 59 минут. Теннисистки встретились между собой впервые.

WTA 125 Валенсия. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Парисас-Диас (Испания) [2] – 5:7, 6:7 (5:7)

Во втором сете Соболева вела со счетом 5:1, но не сумела удержать преимущество и в итоге проиграла на тай-брейке.