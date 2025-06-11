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WTA
11 июня 2025, 00:48 | Обновлено 11 июня 2025, 00:50
128
0

Соболева проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Валенсии

Украинка в упорной борьбе уступила Нурии Парисас-Диас

11 июня 2025, 00:48 | Обновлено 11 июня 2025, 00:50
128
0
Соболева проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 244) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии (Испания).

В первом раунде 21-летняя украинка в упорной борьбе уступила второму номеру турнирного посева – испанке Нурии Парисас-Диас (WTA 104).

Двухсетовый поединок длился 1 час и 59 минут. Теннисистки встретились между собой впервые.

WTA 125 Валенсия. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Парисас-Диас (Испания) [2] – 5:7, 6:7 (5:7)

Во втором сете Соболева вела со счетом 5:1, но не сумела удержать преимущество и в итоге проиграла на тай-брейке.

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WTA Валенсия Анастасия Соболева Нурия Паррисас-Диас
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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