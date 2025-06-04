Соболева в марафонском матче в Хорватии потерпела поражение от 72-й ракетки
Анастасия в трех сетах уступила Ренате Сарасуа в 1/16 финала соревнований WTA 125
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.
В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла 72-й ракетке мира Ренате Сарасуа из Мексики, которая была посеяна под третьим номером. Матч длился 3 часа и 7 минут.
WTA 125 Макарска. Грунт. 1/16 финала
Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Рената Сарасуа (Мексика) [3] – 3:6, 6:4, 5:7
В решающей партии Соболева уступала 2:5 с двумя брейками, сумела сравнять на 5:5, но отдала два последних гейма.
Анастасия и Рената провели второй очный поединок. В 2023 украинка в трех сетах одолела мексиканку в первом раунде соревнований ITF W40 в Истаде.
Следующей соперницей Сарасуа будет победительница противостояния Петра Марцинко – Мириам Булгару.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главным фаворитом на украинца является «Боруссия»
Испанский теннисист остался доволен своей игрой в четвертьфинале