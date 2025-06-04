Соболева в марафонском матче в Хорватии потерпела поражение от 72-й ракетки

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла 72-й ракетке мира Ренате Сарасуа из Мексики, которая была посеяна под третьим номером. Матч длился 3 часа и 7 минут.

WTA 125 Макарска. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Рената Сарасуа (Мексика) [3] – 3:6, 6:4, 5:7

В решающей партии Соболева уступала 2:5 с двумя брейками, сумела сравнять на 5:5, но отдала два последних гейма.

Анастасия и Рената провели второй очный поединок. В 2023 украинка в трех сетах одолела мексиканку в первом раунде соревнований ITF W40 в Истаде.

Следующей соперницей Сарасуа будет победительница противостояния Петра Марцинко – Мириам Булгару.