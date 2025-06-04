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  4. Соболева в марафонском матче в Хорватии потерпела поражение от 72-й ракетки
WTA
04 июня 2025, 16:36 | Обновлено 04 июня 2025, 16:37
402
2

Соболева в марафонском матче в Хорватии потерпела поражение от 72-й ракетки

Анастасия в трех сетах уступила Ренате Сарасуа в 1/16 финала соревнований WTA 125

04 июня 2025, 16:36 | Обновлено 04 июня 2025, 16:37
402
2
Соболева в марафонском матче в Хорватии потерпела поражение от 72-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла 72-й ракетке мира Ренате Сарасуа из Мексики, которая была посеяна под третьим номером. Матч длился 3 часа и 7 минут.

WTA 125 Макарска. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Рената Сарасуа (Мексика) [3] – 3:6, 6:4, 5:7

В решающей партии Соболева уступала 2:5 с двумя брейками, сумела сравнять на 5:5, но отдала два последних гейма.

Анастасия и Рената провели второй очный поединок. В 2023 украинка в трех сетах одолела мексиканку в первом раунде соревнований ITF W40 в Истаде.

Следующей соперницей Сарасуа будет победительница противостояния Петра Марцинко – Мириам Булгару.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Шкода. Зовсім трохи не вистачило в рівній в цілому грі (де мексиканка була відчутно сильніше, це в подачі, більш ніде). Головне, що Настя готова грати на такому рівні, трохи ще фізику підтягнути. Тоді й з подачею менше проблем буде.
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+4
C.Пеклов
Боролася, як могла, але в вирішальні моменти підводила 1 подача, нерви та технічний брак.Прикро, але сподіваюся Настя зробить висновки й покращить свою гру.Хай щастить!
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+1
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