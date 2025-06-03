Соболева после Ролан Гаррос вышла в основу турнира WTA 125 в Хорватии
Анастасия в двух сетах одолела Амандин Эсс в единственном матче отбора в Макарске
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Макарске, Хорватия.
В единственном квалификационном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Амандин Эсс (WTA 289) за 1 час и 20 минут.
WTA 125 Макарска. Грунт. Квалификация
Анастасия Соболева (Украина) [3] – Амандин Эсс (Франция) – 6:3, 6:4
Соболева впервые провела очный поединок против Эсс.
Соперница Анастасии в 1/16 финала соревнований будет известна позже.
Предыдущим турниром украинки был Ролан Гаррос, где она преодолела отбор и проиграла в первом раунде основы Диане Шнайдер.
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