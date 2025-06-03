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  4. Соболева после Ролан Гаррос вышла в основу турнира WTA 125 в Хорватии
WTA
03 июня 2025, 14:02 | Обновлено 03 июня 2025, 14:06
475
2

Соболева после Ролан Гаррос вышла в основу турнира WTA 125 в Хорватии

Анастасия в двух сетах одолела Амандин Эсс в единственном матче отбора в Макарске

03 июня 2025, 14:02 | Обновлено 03 июня 2025, 14:06
475
2
Соболева после Ролан Гаррос вышла в основу турнира WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Макарске, Хорватия.

В единственном квалификационном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Амандин Эсс (WTA 289) за 1 час и 20 минут.

WTA 125 Макарска. Грунт. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) [3] – Амандин Эсс (Франция) – 6:3, 6:4

Соболева впервые провела очный поединок против Эсс.

Соперница Анастасии в 1/16 финала соревнований будет известна позже.

Предыдущим турниром украинки был Ролан Гаррос, где она преодолела отбор и проиграла в первом раунде основы Диане Шнайдер.

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Анастасия Соболева Амандин Эсс WTA Макарска
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Удачі в основі!
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+3
C.Пеклов
Грала краще ,ось й перемогла!хай щастить!
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+2
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