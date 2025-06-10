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Товарищеские матчи
10 июня 2025, 23:36 |
241
0

Реабилитируются? Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Новую Зеландию

В ночь на 11 июня сине-желтые проведут последний матч на Canadian Shield

10 июня 2025, 23:36 |
241
0
Реабилитируются? Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Новую Зеландию
Коллаж Sport.ua

В ночь на 11 июня сборная Украины проведет товарищески матч на турнире Canadian Shield против команды Новой Зеландии.

Поединок пройдет на стадионе Бимо Филд в Торонто. Время начала встречи – 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки. Фаворитами являются сине-желтые, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.79.

Ничья расценивается в 4.15. На успех новозеландцев котировки составляют 5.70. Тотал 2.5 больше – 2.11. В обратную сторону – 1.89.

Украинка свой первый матч на Canadian Shield проиграла Канаде 2:4. А вот Новая Зеландия победила Кот-д'Ивуар 1:0.

Основные котировки на матч Новая Зеландия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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