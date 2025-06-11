ВИДЕО. Товарищеские матчи. Победы Дании, Швеции, Швейцарии, Греции

Различные национальные сборные в июне проводят товарищеские матчи.

Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.

Несколько контрольных матчей состоялись вечером во вторник, 10 июня, и в ночь на 11 июня.

Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Дания, Швеция, Швейцария, Греция, Венгрия, Словения, Израиль, Северная Ирландия.

Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.

Товарищеские матчи. Июнь 2025 года

09.06. 22:00 Гвинея-Бисау – Габон – 0:2

09.06. 22:00 Алжир – Руанда – 2:0

09.06. 23:00 Марокко – Бенин – 1:0

09.06. 23:00 Экваториальная Гвинея – Камерун – 1:1

10.06. 19:00 Бурунди – Мавритания – 0:0

10.06. 19:00 Нигер – Зимбабве – 1:1

10.06. 19:00 Азербайджан – Венгрия – 1:2

10.06. 19:00 Словения – Босния и Герцеговина – 2:1

10.06. 20:00 Кения – Чад – 2:1

10.06. 20:00 Швеция – Алжир – 4:3

10.06. 20:00 Дания – Литва – 5:0

10.06. 20:30 ЮАР – Мозамбик – 2:0

10.06. 21:45 Израиль – Словакия – 1:0

10.06. 21:45 Люксембург – Ирландия – 0:0

10.06. 21:45 Северная Ирландия – Исландия – 1:0

10.06. 21:45 Греция – Болгария – 4:0

11.06. 03:00 США – Швейцария – 0:4

11.06. 04:00 Мексика – Турция – 1:0

10.06. 19:00 Азербайджан – Венгрия – 1:2

10.06. 19:00 Словения – Босния и Герцеговина – 2:1

10.06. 20:00 Швеция – Алжир – 4:3

10.06. 20:00 Дания – Литва – 5:0

10.06. 21:45 Израиль – Словакия – 1:0

10.06. 21:45 Люксембург – Ирландия – 0:0

10.06. 21:45 Северная Ирландия – Исландия – 1:0

10.06. 21:45 Греция – Болгария – 4:0