ВИДЕО. Товарищеские матчи. Победы Дании, Швеции, Швейцарии, Греции
Несколько контрольных матчей состоялись во вторник, 10 июня
Различные национальные сборные в июне проводят товарищеские матчи.
Большинство команд ведут подготовку к официальным поединкам квалификации ЧМ-2026.
Несколько контрольных матчей состоялись вечером во вторник, 10 июня, и в ночь на 11 июня.
Среди европейских команды победы в спаррингах одержали Дания, Швеция, Швейцария, Греция, Венгрия, Словения, Израиль, Северная Ирландия.
Ниже приведены результаты игр, а также видеофрагменты избранных поединков.
Товарищеские матчи. Июнь 2025 года
- 09.06. 22:00 Гвинея-Бисау – Габон – 0:2
- 09.06. 22:00 Алжир – Руанда – 2:0
- 09.06. 23:00 Марокко – Бенин – 1:0
- 09.06. 23:00 Экваториальная Гвинея – Камерун – 1:1
- 10.06. 19:00 Бурунди – Мавритания – 0:0
- 10.06. 19:00 Нигер – Зимбабве – 1:1
- 10.06. 19:00 Азербайджан – Венгрия – 1:2
- 10.06. 19:00 Словения – Босния и Герцеговина – 2:1
- 10.06. 20:00 Кения – Чад – 2:1
- 10.06. 20:00 Швеция – Алжир – 4:3
- 10.06. 20:00 Дания – Литва – 5:0
- 10.06. 20:30 ЮАР – Мозамбик – 2:0
- 10.06. 21:45 Израиль – Словакия – 1:0
- 10.06. 21:45 Люксембург – Ирландия – 0:0
- 10.06. 21:45 Северная Ирландия – Исландия – 1:0
- 10.06. 21:45 Греция – Болгария – 4:0
- 11.06. 03:00 США – Швейцария – 0:4
- 11.06. 04:00 Мексика – Турция – 1:0
10.06. 19:00 Азербайджан – Венгрия – 1:2
10.06. 19:00 Словения – Босния и Герцеговина – 2:1
10.06. 20:00 Швеция – Алжир – 4:3
10.06. 20:00 Дания – Литва – 5:0
10.06. 21:45 Израиль – Словакия – 1:0
10.06. 21:45 Люксембург – Ирландия – 0:0
10.06. 21:45 Северная Ирландия – Исландия – 1:0
10.06. 21:45 Греция – Болгария – 4:0
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