Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Англия
10 июня 2025, 23:55 | Обновлено 10 июня 2025, 23:58
290
0

В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны

Жерар Мартин оказался на радаре двух клубов АПЛ

10 июня 2025, 23:55 | Обновлено 10 июня 2025, 23:58
290
0
В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Мартин

23-летний фланговый защитник Жерар Мартин заинтересовал двух представителей Английской Премьер-лиги - «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Недавно «Барселона» подписала с футболистом новый контракт до лета 2028 года.

Каталонский клуб готов рассмотреть любое предложения по Жерару, если будет предложена достойная цена. И «Борнмут», и «Вулверхэмптон» находятся в поисках нового флангового защитника, поэтому оба клуба видят в Мартине идеальный вариант усиления.

Жерар в этом сезоне дебютировал за основную команду «Барселоны», сыграв всего 42 матча. На счету Мартина один гол и шесть результативных передач.

По теме:
Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
«Шансы практически равны нулю». Трансфер Забарного в ПСЖ сорвался
«Было навязано». Президент Ла Лиги раскритиковал новый формат КЧМ
Жерар Мартин Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон
Андрей Витренко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния под руководством Луческу добыла победу в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 июня 2025, 23:43 0
Румыния под руководством Луческу добыла победу в квалификации ЧМ-2026
Румыния под руководством Луческу добыла победу в квалификации ЧМ-2026

В группе H румыны переиграли Кипр со счетом 2:0, Австрия одолела Сан-Марино 4:0

Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Футбол | 10 июня 2025, 06:23 1
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой

9 июня состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026

Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Футбол | 10.06.2025, 13:29
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Футбол | 10.06.2025, 18:01
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем