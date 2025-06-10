В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Жерар Мартин оказался на радаре двух клубов АПЛ
23-летний фланговый защитник Жерар Мартин заинтересовал двух представителей Английской Премьер-лиги - «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Недавно «Барселона» подписала с футболистом новый контракт до лета 2028 года.
Каталонский клуб готов рассмотреть любое предложения по Жерару, если будет предложена достойная цена. И «Борнмут», и «Вулверхэмптон» находятся в поисках нового флангового защитника, поэтому оба клуба видят в Мартине идеальный вариант усиления.
Жерар в этом сезоне дебютировал за основную команду «Барселоны», сыграв всего 42 матча. На счету Мартина один гол и шесть результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В группе H румыны переиграли Кипр со счетом 2:0, Австрия одолела Сан-Марино 4:0
9 июня состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026