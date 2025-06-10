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  4. «Было навязано». Президент Ла Лиги раскритиковал новый формат КЧМ
Клубный чемпионат мира
10 июня 2025, 23:41 |
141
0

«Было навязано». Президент Ла Лиги раскритиковал новый формат КЧМ

Хавьер Тебас выразил свое недовольство

10 июня 2025, 23:41 |
141
0
«Было навязано». Президент Ла Лиги раскритиковал новый формат КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги, Хавьер Тебас, обратился к представителям ФИФА и раскритиковал клубный чемпионат мира, который стартует 15 июня в США в обновленном формате.

«Этот клубный чемпионат мира был навязан национальным лигам - мы совершенно не согласны с таким подходом. Существует риск, что нас заставят менять календарь чемпионата, и все это происходит из-за того, что решения принимаются без всякой координации с национальными соревнованиями.

«Мы должны тщательно оценить и изучить ситуацию. Не может быть так, что именно мы всегда вынуждены подстраивать свои календари под другие соревнования. ФИФА ожидает, что все лиги приспособятся, не проводя никаких консультаций», – сказал Тебас.

Напомним, что в новом клубном чемпионате мира будут соревноваться 32 команды с разных континентов. Начнется соревнование с группового этапа, далее фанатов будет ждать плейоф. Закончится турнир 13 июля.

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Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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