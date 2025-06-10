В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

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В 1-м туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру с Новой Зеландией

Украина: Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Запас: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко

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