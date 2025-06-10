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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 22:47 | Обновлено 10 июня 2025, 22:54
876
5

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру с Новой Зеландией

В ночь с 10 на 11 июня сине-желтые проведут второй матч Canadian Shield

10 июня 2025, 22:47 | Обновлено 10 июня 2025, 22:54
876
5
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру с Новой Зеландией
Коллаж Sport.ua

В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1-м туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру с Новой Зеландией

Украина: Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Запас: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко

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Голосов 88
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ товарищеского матча на турнире 🏆 Canadian Shield между сборными командами Новой Зеландии и Украины, который пройдет 10 июня в 23:55 в Торонто

Новая Зеландия (игровое время)

44 голоса 50 %

Новая Зеландия (по пенальти)

8 голосов 9.09 %

Украина (по пенальти)

3 голоса 3.41 %

Украина (игровое время)

25 голосов 28.41 %

Не знаю

8 голосов 9.09 %

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Болела
Добраніч всім …
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+2
NoMad
Не грає боднарь і коля-привоз, тому шанси на перемогу є
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+2
A55555009
Скільки я пам'ятаю збірну - стільки було експериментів зі складом, а все через те, що не хватає сміливості іноземного тренера найняти, стереотип дебільний - радянський
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0
Pavel_i_CO
Основних привозів в складі немає- це приємно, але склад не просто експерементальний, а вперше і в останнє такий 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Rostyk Karpa
За Нову Зеландію з дитинства 😄😄
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-1
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