Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на турнире Canadian Shield?
Сине-желтая команда, проиграв Канаде, находится на последней 4-й позиции
В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.
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В 1-м туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.
В первом туре Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар (1:0) благодаря голу, который на 41-й минуте забил Элайджа Джаст.
В турнирной таблице лидируют Канала и Новая Зеландия (по 3 очка), Кот-д’Ивуар и Украина идут без набранных пунктов.
В заключительном 2-м туре в ночь с 10 на 11 июня сыграют: Новая Зеландия – Украина, Канада – Кот-д’Ивуар.
Турнирное положение Canadian Shield:
- Канада, Новая Зеландия – по 3 очка,
- Кот-д’Ивуар, Украина – по 0.
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