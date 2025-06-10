Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на турнире Canadian Shield?

В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

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В 1-м туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

В первом туре Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар (1:0) благодаря голу, который на 41-й минуте забил Элайджа Джаст.

В турнирной таблице лидируют Канала и Новая Зеландия (по 3 очка), Кот-д’Ивуар и Украина идут без набранных пунктов.

В заключительном 2-м туре в ночь с 10 на 11 июня сыграют: Новая Зеландия – Украина, Канада – Кот-д’Ивуар.

Турнирное положение Canadian Shield: