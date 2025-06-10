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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 22:05 | Обновлено 10 июня 2025, 22:08
1350
0

Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на турнире Canadian Shield?

Сине-желтая команда, проиграв Канаде, находится на последней 4-й позиции

10 июня 2025, 22:05 | Обновлено 10 июня 2025, 22:08
1350
0
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на турнире Canadian Shield?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 10 на 11 июня национальная сборная Украины проведет второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии. Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

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В 1-м туре сине-желтые потерпели поражение от Канады со счетом 2:4. Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

В первом туре Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар (1:0) благодаря голу, который на 41-й минуте забил Элайджа Джаст.

В турнирной таблице лидируют Канала и Новая Зеландия (по 3 очка), Кот-д’Ивуар и Украина идут без набранных пунктов.

В заключительном 2-м туре в ночь с 10 на 11 июня сыграют: Новая Зеландия – Украина, Канада – Кот-д’Ивуар.

Турнирное положение Canadian Shield:

  • Канада, Новая Зеландия – по 3 очка,
  • Кот-д’Ивуар, Украина – по 0.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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