ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой
Поединок против Новой Зеландии состоится в Торонто на стадионе BMO Field
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проведет заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии.
Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.
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В 1-м туре сине-желтые потерпели болезненное поражение от Канады со счетом 2:4.
Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.
ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой
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