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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 20:59 | Обновлено 10 июня 2025, 21:07
154
0

ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой

Поединок против Новой Зеландии состоится в Торонто на стадионе BMO Field

10 июня 2025, 20:59 | Обновлено 10 июня 2025, 21:07
154
0
ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой
УАФ

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проведет заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии.

Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1-м туре сине-желтые потерпели болезненное поражение от Канады со счетом 2:4.

Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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