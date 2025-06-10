В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проведет заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперником украинцев станет команда Новой Зеландии.

Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

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В 1-м туре сине-желтые потерпели болезненное поражение от Канады со счетом 2:4.

Проигрывая в 4 мяча, украинцы ответили голами Ильи Забарного и Александра Зинченко в концовке встречи.

ВИДЕО. Как сборная Украины провела последнюю тренировку перед игрой