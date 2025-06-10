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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 22:23 | Обновлено 10 июня 2025, 22:58
460
1

У них разница мячей: 34–1. Новая Зеландия выиграла 7 матчей подряд

Ближайший соперник сборной Украины идет на победной серии

10 июня 2025, 22:23 | Обновлено 10 июня 2025, 22:58
460
1
У них разница мячей: 34–1. Новая Зеландия выиграла 7 матчей подряд
УАФ

Сборная Новой Зеландии впечатляет своей статистикой перед матчем с Украиной, имея на счету 7 побед подряд и 34 забитых мяча.

В ночь на 11 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Океанийская команда подходит к игре, имея чрезвычайно позитивную серию. Последние семь 7 поединков завершились для новозеландцев победами с общим счетом 34–1. Эта серия охватывает как спарринги, так и матчи второго и третьего раундов квалификации к чемпионату мира 2026.

Именно команда Новой Зеландии станет соперником сине-желтых в контрольном матче турнира Canadian Shield. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» (все в белом) уже точно будет представлять Океанию в финальном раунде ЧМ-2026.

Статистика: серия Новой Зеландии из 7 побед подряд (разница мячей: 34–1)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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CAHbI4
То есть нас готовят к очередному поражению? Канада, Новая Зеландия....  На очереди Гондурас и берег слоновой кости. Это наш уровень...
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