У них разница мячей: 34–1. Новая Зеландия выиграла 7 матчей подряд

Сборная Новой Зеландии впечатляет своей статистикой перед матчем с Украиной, имея на счету 7 побед подряд и 34 забитых мяча.

В ночь на 11 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

Океанийская команда подходит к игре, имея чрезвычайно позитивную серию. Последние семь 7 поединков завершились для новозеландцев победами с общим счетом 34–1. Эта серия охватывает как спарринги, так и матчи второго и третьего раундов квалификации к чемпионату мира 2026.

Именно команда Новой Зеландии станет соперником сине-желтых в контрольном матче турнира Canadian Shield. Команда с прозвищем «Олл Уайтс» (все в белом) уже точно будет представлять Океанию в финальном раунде ЧМ-2026.

Статистика: серия Новой Зеландии из 7 побед подряд (разница мячей: 34–1)