Ветераны украинского футбола Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко проводят летний отпуск вместе, причем делают это очень активно.

Друзья решили попробовать себя в велоспорте и проехали 75 километров на велосипедах.

Об этом футболисты сообщили в соцсетях, опубликовав маршрут и фото. Маршрут пролегал по живописным местам – в горной и лесной местности – в окрестностях испанской Малаги.

Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне с киевском «Динамо» завоевал золото УПЛ. Тарас Степаненко выступает за турецкий Эюпспор после зимнего трансфера из Шахтера.

Оба футболиста входят в список самых опытных игроков в истории сборной Украины.

ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах