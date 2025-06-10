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  4. ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 21:32 | Обновлено 10 июня 2025, 22:00
2205
3

ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах

Известные украинский футболисты активно проводят отдых

10 июня 2025, 21:32 | Обновлено 10 июня 2025, 22:00
2205
3
ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
Instagram. Ярмоленко и Степаненко

Ветераны украинского футбола Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко проводят летний отпуск вместе, причем делают это очень активно.

Друзья решили попробовать себя в велоспорте и проехали 75 километров на велосипедах.

Об этом футболисты сообщили в соцсетях, опубликовав маршрут и фото. Маршрут пролегал по живописным местам – в горной и лесной местности – в окрестностях испанской Малаги.

Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне с киевском «Динамо» завоевал золото УПЛ. Тарас Степаненко выступает за турецкий Эюпспор после зимнего трансфера из Шахтера.

Оба футболиста входят в список самых опытных игроков в истории сборной Украины.

ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex
Молодці!Надихають своїм прикладом,що спорт має бути в житті навіть на відпочинку.
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+1
Антон Корзун
А Ребров же ж писав що він втомлений, після важкого футбольного сезону.І невикликав його у збірну хоча тіж самі км міг і Канаді пробігти а якщо вже старожилів не викликав то навіщо було викликати інших постійсних членів цього закритого клубу брав би резервістів і їх би перевіряв на профридатність. Ага видно такий втомлений що 75 км в таку жарюку яка зараз у Іспанії стоїть пролопатив. Правильно казали коли футболістам пох..й на національну збірну і вони туди приїздять щоб понти поганяти свої чи "відпочити" від клубного сезону, то навіщо вони такі потрібні.Свіжий приклад Левандовський якого не тягнули на рекорди у збірній а з приходом нового тренера попустили, щоб свою корону знявз голови.
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-2
GloryUkraine
Ви хоч би не публікували такі новини зараз.  👎
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-2
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