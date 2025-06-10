ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
Известные украинский футболисты активно проводят отдых
Ветераны украинского футбола Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко проводят летний отпуск вместе, причем делают это очень активно.
Друзья решили попробовать себя в велоспорте и проехали 75 километров на велосипедах.
Об этом футболисты сообщили в соцсетях, опубликовав маршрут и фото. Маршрут пролегал по живописным местам – в горной и лесной местности – в окрестностях испанской Малаги.
Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне с киевском «Динамо» завоевал золото УПЛ. Тарас Степаненко выступает за турецкий Эюпспор после зимнего трансфера из Шахтера.
Оба футболиста входят в список самых опытных игроков в истории сборной Украины.
ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
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