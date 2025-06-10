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  4. Буковина продлила контракт с ключевым полузащитником
Украина. Первая лига
10 июня 2025, 21:11 |
105
0

Буковина продлила контракт с ключевым полузащитником

Юрий Глущук останется в «Буковине» еще на один сезон

10 июня 2025, 21:11 |
105
0
Буковина продлила контракт с ключевым полузащитником
ФК Буковина. Юрий Глущук

Юрий Глущук и футбольный клуб Первой лиги «Буковина» (Черновцы) договорились о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

Юрий Глущук перешел в «Буковину» из «Эпицентра» в июне 2024 года в статусе свободного агента. В сезоне 2024/25 провел за клуб 22 поединка, из них шесть в Кубке Украины. Стал автором голевой передачи в историческом для «Буковины» полуфинале против киевского «Динамо», в котором клуб из «Черновцов» уступил со счетом 1:4.

«Желаем Юрию достичь новых результативных свершений в «желто-черной» футболке уже в следующем сезоне!», – написала прес-служба «Буковины».

Ранее сообщалось, что полуфиналист Кубка Украины продлил контракт с капитаном команды.

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Буковина Черновцы Буковина - Динамо продление контракта Юрий Глущук чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кубок Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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