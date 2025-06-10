Буковина продлила контракт с ключевым полузащитником

Юрий Глущук и футбольный клуб Первой лиги «Буковина» (Черновцы) договорились о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

Юрий Глущук перешел в «Буковину» из «Эпицентра» в июне 2024 года в статусе свободного агента. В сезоне 2024/25 провел за клуб 22 поединка, из них шесть в Кубке Украины. Стал автором голевой передачи в историческом для «Буковины» полуфинале против киевского «Динамо», в котором клуб из «Черновцов» уступил со счетом 1:4.

«Желаем Юрию достичь новых результативных свершений в «желто-черной» футболке уже в следующем сезоне!», – написала прес-служба «Буковины».

Ранее сообщалось, что полуфиналист Кубка Украины продлил контракт с капитаном команды.