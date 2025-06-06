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Украина. Первая лига
06 июня 2025, 20:47 |
194
0

Полуфиналист Кубка Украины продлил контракт из капитаном команды

Виталий Кольцов останется в «Буковине» еще на один год

06 июня 2025, 20:47 |
194
0
Полуфиналист Кубка Украины продлил контракт из капитаном команды
ФК Буковина Черновцы. Виталий Кольцов

Полузащитник и капитан черновицкой «Буковины» Виталий Кольцов останется в клубе еще на один год – стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Новое соглашение между 31-летним футболистом и ФК «Буковина» рассчитано до 30 июня 2026 года. Кольцов присоединился к «желто-черным» в июне 2024 года.

«Желаем Виталию только победных матчей в футболке черновицкого клуба и продолжать демонстрировать такую ​​же качественную игру в центре поля!» – сообщила пресс-служба команды.

Всего в прошлой кампании опорный полузащитник провел 24 матча в составе черновицкого клуба, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам сезона 2024/25 Кольцов занял третье место по количеству сыгранных минут в составе «желто-черных» (2 089 минут) и вошел в тройку лучших игроков «Буковины» по системе «гол+пас».

«Буковина» заняла седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы, а также добралась до полуфинала Кубка Украины, где проиграла киевскому «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Виталий Кольцов продление контракта
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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