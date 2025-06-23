Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»

Легенда мадридского «Реала» Гути раскритиковал лидера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля. Гути возмутило то, что Ямаль надел кепку на пресс-конференции сборной Испании.

«Вы видели, что сделал Ямаль? Мне такое не нравится. Он представляет сборную Испании, если ты хочешь надеть кепку задом наперед, то сделай это где-нибудь на Ибице, а не в сборной Испании, не на пресс-конференции. Это неуважение. Рядом с ним должны были быть люди, которые сказали бы, что это неправильно», — сказал Ямаль.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.