Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
Испания
23 июня 2025, 04:23 |
338
0

Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»

Гути раскритиковал Ламина Ямаля

23 июня 2025, 04:23 |
338
0
Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Легенда мадридского «Реала» Гути раскритиковал лидера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля. Гути возмутило то, что Ямаль надел кепку на пресс-конференции сборной Испании.

«Вы видели, что сделал Ямаль? Мне такое не нравится. Он представляет сборную Испании, если ты хочешь надеть кепку задом наперед, то сделай это где-нибудь на Ибице, а не в сборной Испании, не на пресс-конференции. Это неуважение. Рядом с ним должны были быть люди, которые сказали бы, что это неправильно», — сказал Ямаль.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Эта победа дает Реалу мощный импульс в плане игры»
Назван лучший игрок в матче испанского Реала против мексиканской Пачуки
Реал – Пачука – 3:1. Королевский блеск вдесятером. Видео голов и обзор
Ламин Ямаль сборная Испании по футболу Гути Реал Мадрид Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 22 июня 2025, 07:44 15
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись

Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»

Соглашение достигнуто. Назван новый клуб Погба
Футбол | 22 июня 2025, 21:32 2
Соглашение достигнуто. Назван новый клуб Погба
Соглашение достигнуто. Назван новый клуб Погба

Французский хавбек будет выступать в составе «Монако»

ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22.06.2025, 15:13
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Футбол | 22.06.2025, 08:44
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
Футбол | 23.06.2025, 03:43
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
Кого выбрал Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити на игру КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 3
Футбол
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
21.06.2025, 16:58 4
Теннис
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 4
Бокс
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 26
Футбол
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем