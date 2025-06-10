Есть проблема. Звезда Реала выдвинул требование перед Хаби Алонсо

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго выдвинул требование перед главным тренером команды Хаби Алонсо, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист сообщил 43-летнму коучу о том, что он намерен играть на левом фланге атаки. Проблема состоит в том, чо на этой позиции предпочитают играть Винисиус и Килиан Мбаппе.

Хаби Алонсо не особо доволен тем требованием. Он не хочет, что бы кто-то диктовал ему условия. Если требование Родриго не будет выполнено, он может покинуть клуб.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе высказался о Серхио Рамосе.