Есть проблема. Звезда Реала выдвинул требование перед Хаби Алонсо
Родриго хочет играть на левом фланге атаки
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго выдвинул требование перед главным тренером команды Хаби Алонсо, сообщает Fichajes.
По информации источника, 24-летний футболист сообщил 43-летнму коучу о том, что он намерен играть на левом фланге атаки. Проблема состоит в том, чо на этой позиции предпочитают играть Винисиус и Килиан Мбаппе.
Хаби Алонсо не особо доволен тем требованием. Он не хочет, что бы кто-то диктовал ему условия. Если требование Родриго не будет выполнено, он может покинуть клуб.
Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе высказался о Серхио Рамосе.
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