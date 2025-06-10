Испания10 июня 2025, 21:24 | Обновлено 10 июня 2025, 21:25
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Килиан МБАППЕ: «Он рожден быть капитаном»
Французский форвард высказался о Серхио Рамосе
10 июня 2025, 21:24 | Обновлено 10 июня 2025, 21:25
1336
0
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о экс-капитане «сливочных» Серхио Рамосе:
«Капитан моей мечты? Серхио Рамос. У него душа капитана, он рожден быть капитаном. Его аура... Даже если вы не дадите ему повязку, она прилипнет к нему, как магнит».
В составе «Реала» Серхио Рамос провел 671 матч, забил 101 гол и отдал 41 голевую передачу. Испанец выступал в составе «сливочных» с 2005 по 2021 год.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» хочет подписать еще одного полузащитника «Реала».
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