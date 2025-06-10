Килиан МБАППЕ: «Он рожден быть капитаном»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о экс-капитане «сливочных» Серхио Рамосе:

«Капитан моей мечты? Серхио Рамос. У него душа капитана, он рожден быть капитаном. Его аура... Даже если вы не дадите ему повязку, она прилипнет к нему, как магнит».

В составе «Реала» Серхио Рамос провел 671 матч, забил 101 гол и отдал 41 голевую передачу. Испанец выступал в составе «сливочных» с 2005 по 2021 год.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» хочет подписать еще одного полузащитника «Реала».