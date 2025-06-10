В пару к Модричу. Милан хочет подписать еще одного полузащитника Реала
Дани Себальос может покинуть королевский клуб
Итальянский «Милан» интересуется испанским полузащитником мадридского «Реала» Дани Себальосом, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, клуб Серии А готов предложить за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» подпишет другого хавбека мадридского «Реала» – легендарного Луку Модрича.
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