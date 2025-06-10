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  4. В пару к Модричу. Милан хочет подписать еще одного полузащитника Реала
Италия
10 июня 2025, 16:06 |
673
1

В пару к Модричу. Милан хочет подписать еще одного полузащитника Реала

Дани Себальос может покинуть королевский клуб

10 июня 2025, 16:06 |
673
1
В пару к Модричу. Милан хочет подписать еще одного полузащитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Итальянский «Милан» интересуется испанским полузащитником мадридского «Реала» Дани Себальосом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, клуб Серии А готов предложить за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» подпишет другого хавбека мадридского «Реала» – легендарного Луку Модрича.

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Дани Себальос Лука Модрич Реал Мадрид Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Victor673256ua
Якщо недорого продаватимуть, то можна брати)
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