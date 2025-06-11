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  4. Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Испания
11 июня 2025, 10:23 |
784
0

Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание

Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса»

11 июня 2025, 10:23 |
784
0
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может присоединиться к «Ювентусу», сообщает Fichajes.

По информации источника, тренер «сливочных» Хаби Алонсо поставил крест на 25-летнем футболисте. Этой ситуацией может воспользоваться итальянский гранд, который заинтересован в подписании Франа. В Турине игрока рассматривают как альтернативу подписанию Нуну Тавареша.

Также внимание «зебр» привлекает Мигель Гутьерес из «Жироны»

На место Гарсии может прийти фулбек «Бенфики» Альваро Каррерас.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в «Реале».

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Фран Гарсия Хаби Алонсо Реал Мадрид Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Мигель Гутьеррес Жирона Нуну Тавареш Альваро Фернандес Каррерас Бенфика
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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