Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса»
Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может присоединиться к «Ювентусу», сообщает Fichajes.
По информации источника, тренер «сливочных» Хаби Алонсо поставил крест на 25-летнем футболисте. Этой ситуацией может воспользоваться итальянский гранд, который заинтересован в подписании Франа. В Турине игрока рассматривают как альтернативу подписанию Нуну Тавареша.
Также внимание «зебр» привлекает Мигель Гутьерес из «Жироны»
На место Гарсии может прийти фулбек «Бенфики» Альваро Каррерас.
Ранее сообщалось о том, что Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в «Реале».
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