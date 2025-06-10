Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, стала соавтором коллекции украинского женского бренда одежды BEVZA.

В частности, на официальном сайте BEVZA выставлены жилетка, брюки, платье, панамка, бантик: во всем этом позирует Элина.

Коллекция посвящена одному из самых элегантных теннисных турниров в мире – Уимблдону. На Уимблдонском турнире действует дресс-код: доминация белого цвета на элементах одежды как для игроков, так и для фанатов.

Работа над коллекцией продолжалась больше года. Эксклюзивная съемка прошла в Париже в апреле 2025 года между турнирами.

Последним турниром Свитолиной был Ролан Гаррос, где она добралась до четвертьфинала и проиграла Иге Свентек. На этой неделе Элина не играет ни в Лондоне, ни в Хертогенбосе.

ФОТО. Свитолина и популярный бренд одежды выпустили совместную коллекцию