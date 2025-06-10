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Германия
10 июня 2025, 18:52 | Обновлено 10 июня 2025, 19:04
146
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб топ-3 Бундеслиги подписал новый контракт с игроком

Робин Кох останется в немецкой команде

10 июня 2025, 18:52 | Обновлено 10 июня 2025, 19:04
146
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб топ-3 Бундеслиги подписал новый контракт с игроком
ФК Айнтрахт. Робин Кох

Клуб «Айнтрахт» Франкфурт официально заключил новый контракт с центральным защитником Робином Кохом.

На официальном сайте немецкого клуба указано, что сотрудничество футболиста с «Айнтрахтом» продлено еще на пять лет – до лета 2030.

«Я часто прислушиваюсь к своей интуиции. И здесь она также относительно рано подсказала мне, что продление контракта будет правильным решением. За короткий промежуток времени я понял, что все здесь очень особенное. Команда, клубный дух, наш стадион и наши болельщики. Поэтому я действительно очень горжусь и очень счастлив быть частью этого.

Финишировав третьими в прошлом сезоне, мы достигли чего-то уникального для «Айнтрахта». Снова играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне – это нечто особенное для клуба, для города и для меня. Я хочу, чтобы мы подтвердили наши достижения в ближайшие годы и отыграли на высоком уровне во всех соревнованиях. Я хочу помогать и вести команду за собой. «Айнтрахт» подходил мне два года назад, и «Айнтрахт» подходит мне сейчас. Я все еще хочу многого здесь достичь», – сказал Кох.

Робин перешел в «Айнтрахт» летом 2023 года на правах аренды. После одного сезона Кох покинул «Лидс» и присоединился к немецкому клубу как свободный агент. За «Айнтрахт» Робин уже провел 85 матчей, оформив семь голов и четыре ассиста.

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Робин Кох Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Айнтрахт
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