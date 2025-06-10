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Италия
10 июня 2025, 19:10 | Обновлено 10 июня 2025, 19:11
197
2

Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи

Неаполитанский клуб может усилиться бельгийским полузащитником

10 июня 2025, 19:10 | Обновлено 10 июня 2025, 19:11
197
2
Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к тому, что бы стать игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний полузащитник достиг соглашения с итальянским клубом и ему осталось лишь подписать контракт, рассчитанный на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Также Кевину предстоит пройти медицинский осмотр.

30 июня Кевин Де Брюйне станет свободным агентом после 10 лет в составе английского гранда.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» назвал новых помощников Гвардиолы.

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Кевин Де Брюйне Наполи Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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SosokDayany
Брехня , для Наполі пріоритет Судаков , вони готові віддати за цього козака любі гроші.
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0
Gargantua81
а к чему близок Судаков?
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0
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