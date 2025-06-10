Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к тому, что бы стать игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний полузащитник достиг соглашения с итальянским клубом и ему осталось лишь подписать контракт, рассчитанный на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Также Кевину предстоит пройти медицинский осмотр.

30 июня Кевин Де Брюйне станет свободным агентом после 10 лет в составе английского гранда.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» назвал новых помощников Гвардиолы.