Романо: Де Брюйне близок к подписанию контракта с Наполи
Неаполитанский клуб может усилиться бельгийским полузащитником
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к тому, что бы стать игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний полузащитник достиг соглашения с итальянским клубом и ему осталось лишь подписать контракт, рассчитанный на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.
Также Кевину предстоит пройти медицинский осмотр.
30 июня Кевин Де Брюйне станет свободным агентом после 10 лет в составе английского гранда.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» назвал новых помощников Гвардиолы.
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