Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Диан Парри (Франция) в двух сетах переиграли британский тандем Амарни Бэнкс / Рана Акуа Штойбер за 56 минут.

WTA 125 Илкли. Пары. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Диан Парри (Франция) – Амарни Бэнкс (Великобритания) / Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:1

Стародубцева впервые играет в одном дуэте с Парри. Следующей соперницей Юлии и Диан будут победительницы противостояния Оливия Гадеки / Леолия Жанжан – Изабель Ховерлаг / Симона Вальтерт.

Юлия в Илкли сыграла и в одиночен. Там в первом круге она проиграла еще одной представительнице Украины Дарье Снигур.