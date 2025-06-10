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  4. Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
WTA
10 июня 2025, 18:33 |
239
0

Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании

Юлия вместе с Диан Парри в первом раунде прошли тандем Бэнкс / Штойбер

10 июня 2025, 18:33 |
239
0
Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Диан Парри (Франция) в двух сетах переиграли британский тандем Амарни Бэнкс / Рана Акуа Штойбер за 56 минут.

WTA 125 Илкли. Пары. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Диан Парри (Франция) – Амарни Бэнкс (Великобритания) / Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:1

Стародубцева впервые играет в одном дуэте с Парри. Следующей соперницей Юлии и Диан будут победительницы противостояния Оливия Гадеки / Леолия Жанжан – Изабель Ховерлаг / Симона Вальтерт.

Юлия в Илкли сыграла и в одиночен. Там в первом круге она проиграла еще одной представительнице Украины Дарье Снигур.

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Рана Акуа Штойбер Юлия Стародубцева Диан Парри WTA Илкли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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