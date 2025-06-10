Стародубцева вышла в парный четвертьфинал турнира WTA 125 в Великобритании
Юлия вместе с Диан Парри в первом раунде прошли тандем Бэнкс / Штойбер
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.
В первом раунде украинка и ее напарница Диан Парри (Франция) в двух сетах переиграли британский тандем Амарни Бэнкс / Рана Акуа Штойбер за 56 минут.
WTA 125 Илкли. Пары. Трава, 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Диан Парри (Франция) – Амарни Бэнкс (Великобритания) / Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:1
Стародубцева впервые играет в одном дуэте с Парри. Следующей соперницей Юлии и Диан будут победительницы противостояния Оливия Гадеки / Леолия Жанжан – Изабель Ховерлаг / Симона Вальтерт.
Юлия в Илкли сыграла и в одиночен. Там в первом круге она проиграла еще одной представительнице Украины Дарье Снигур.
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