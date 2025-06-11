Это кажется невозможным. Известно, сколько Реал требует за Лунина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

Турецкий журналист Чагатай Челик сообщил, что украинец является кандидатом на трансфер в «Галатасарай», но есть большой нюанс – это сумма, которую установил «Реал» за украинца.

«Марку-Андре тер Штегену предложили трансфер в «Галатасарай». Андрей Лунин возглавляет трансферный список «Галатасарая», но этот переход кажется невозможным, поскольку «Реал Мадрид» хочет за игрока 25 миллионов евро. Угурджан Чакир занимает второе место в этом списке», – сказал журналист.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

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