Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это кажется невозможным. Известно, сколько Реал требует за Лунина
Испания
11 июня 2025, 04:06 |
389
0

Это кажется невозможным. Известно, сколько Реал требует за Лунина

Украинцем интересуется «Галатасарай»

11 июня 2025, 04:06 |
389
0
Это кажется невозможным. Известно, сколько Реал требует за Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

Турецкий журналист Чагатай Челик сообщил, что украинец является кандидатом на трансфер в «Галатасарай», но есть большой нюанс – это сумма, которую установил «Реал» за украинца.

«Марку-Андре тер Штегену предложили трансфер в «Галатасарай». Андрей Лунин возглавляет трансферный список «Галатасарая», но этот переход кажется невозможным, поскольку «Реал Мадрид» хочет за игрока 25 миллионов евро. Угурджан Чакир занимает второе место в этом списке», – сказал журналист.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.

По теме:
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
Галатасарай трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11 июня 2025, 02:03 19
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию

Во второй игре товарищеского турнира подопечные Реброва играли намного лучше, чем в первой

ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10 июня 2025, 04:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером
Футбол | 11.06.2025, 03:28
У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером
У известного украинского клуба есть большие долги перед игроками и тренером
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Футбол | 10.06.2025, 13:29
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем