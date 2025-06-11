Арсенал нашел покупателей на Зинченко. Названа сумма трансфера

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.

По информации итальянского журналиста Мирко Ди Натале, у «Арсенала» есть три варианта продажи украинца, это три именитых итальянских клуба – «Милан», «Лацио» и «Ювентус».

Ожидается, что трансфер украинского игрока состоится за 10-15 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.