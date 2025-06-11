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  4. Арсенал нашел покупателей на Зинченко. Названа сумма трансфера
Англия
11 июня 2025, 03:10 |
121
0

Арсенал нашел покупателей на Зинченко. Названа сумма трансфера

Александр может продолжить карьеру в Серии А

11 июня 2025, 03:10 |
121
0
Арсенал нашел покупателей на Зинченко. Названа сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.

По информации итальянского журналиста Мирко Ди Натале, у «Арсенала» есть три варианта продажи украинца, это три именитых итальянских клуба – «Милан», «Лацио» и «Ювентус».

Ожидается, что трансфер украинского игрока состоится за 10-15 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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