Арсенал нашел покупателей на Зинченко. Названа сумма трансфера
Александр может продолжить карьеру в Серии А
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.
По информации итальянского журналиста Мирко Ди Натале, у «Арсенала» есть три варианта продажи украинца, это три именитых итальянских клуба – «Милан», «Лацио» и «Ювентус».
Ожидается, что трансфер украинского игрока состоится за 10-15 миллионов евро.
В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
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