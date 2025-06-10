ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Зинченко в Арсенале перебрался в Селтик

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Киран Тирни на правах свободного агента официально перешел в родной «Селтик».

По информации пресс-службы клуба, футболист заключил контракт с «кельтами» на пять лет – до лета 2030 года. Выступать в шотландском коллективе Киран будет под 63-м номером.

«Когда ты уезжаешь из дома, ты взрослеешь, учишься разным вещам. Я был в Испании в течение года, изучал другой язык и играл в другой лиге, так что я, безусловно, стал другим человеком.

Что касается меня как игрока, то я всегда говорю то же самое – я буду стараться работать изо всех сил, делать все возможное для клуба, и это все, что я могу сделать.

Мои амбиции заключаются лишь в том, чтобы «Селтик» был как можно более успешным, сохранил место на вершине, продолжал выигрывать трофеи», – сказал Тирни.

Начал свою футбольную карьеру Тирни именно в «Селтике». После молодежных команд защитника перевели в основную команду, за которую Киран выступал в течение трех лет. Сыграл за клуб футболист 170 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 37 ассистов.

Далее защитника ждал трансфер в лондонский «Арсенал» зимой 2019 года. Несмотря на тот факт, что Тирни в сезоне 2023/24 играл за «Реал» Сосьедад на правах аренды, Киран отбегал 144 поединка за пять лет в составе «канониров». На счету защитника шесть голов и 14 ассистов.