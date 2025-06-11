Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянского журналиста Антонио Лоботки, «Наполи» достиг принципиальной договоренности с Судаковым о переходе. Теперь итальянцы ищут выходы, как договориться с «Шахтером», который никак не хочет уменьшать ценник на украинца.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.