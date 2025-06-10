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  4. УЕФА оштрафует Барслелону за несоответствие финансового отчета
Испания
10 июня 2025, 19:05 |
289
0

УЕФА оштрафует Барслелону за несоответствие финансового отчета

Каталонскому клубу грозит штраф в 15 миллионов евро

10 июня 2025, 19:05 |
289
0
УЕФА оштрафует Барслелону за несоответствие финансового отчета
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» получит штраф от УЕФА за несоответствие финансового отчета.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Известно, что президент клуба Жоан Лапорта уже встретился с президентом УЕФА, чтобы объяснить ему, из-за чего в клубе возникли проблемы с отчетностью.

Речь идет о деле 2022 года, когда каталонский клуб продал часть телевизионных прав одному транслятору в несколько транзакций. Сначала было продано 10% прав на 15 лет компании Sixth Street, а затем той же компании было продано еще 15%. В УЕФА такие транзакции классифицировали как операционные доходы.

В этом сезоне УЕФА предложила оштрафовать «Барселону» на 60 миллионов евро. В клубе апеллировали, что Ла Лига разрешила провести эти операции, ведь в Испании не запрещено продавать активы на определенный срок с последующим возвращением.

После переговоров УЕФА согласилась снизить сумму штрафа с 60 миллионов до 15, если Барселона не нарушит правила финансового фейр-плей.

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чемпионат Испании по футболу УЕФА Барселона штрафы финансы Жоан Лапорта
Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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