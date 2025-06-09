Испания09 июня 2025, 17:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник покинул Барселону и подписал контракт с Атлетико
Лангле перебрался в состав мадридской команды
09 июня 2025, 17:57 |
1538
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Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании контракта с центральным защитником Клеманом Лангле. Игрок получил договор на три сезона.
Сообщается, что Лангле договорился с каталонским клубом о разрыве контракта. В команде не рассчитывали на Клемана и спокойно отпустили его свободным агентом.
Минувший сезон 29-летний игрок провел в Атлетико на правах аренды. Отыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Clément Lenglet signs until 2028 🔴⚪️ pic.twitter.com/EvmwyG26SW— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2025
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