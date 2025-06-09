ОФИЦИАЛЬНО. Защитник покинул Барселону и подписал контракт с Атлетико

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании контракта с центральным защитником Клеманом Лангле. Игрок получил договор на три сезона.

Сообщается, что Лангле договорился с каталонским клубом о разрыве контракта. В команде не рассчитывали на Клемана и спокойно отпустили его свободным агентом.

Минувший сезон 29-летний игрок провел в Атлетико на правах аренды. Отыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.