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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник покинул Барселону и подписал контракт с Атлетико
Испания
09 июня 2025, 17:57 |
1538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник покинул Барселону и подписал контракт с Атлетико

Лангле перебрался в состав мадридской команды

09 июня 2025, 17:57 |
1538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник покинул Барселону и подписал контракт с Атлетико
ФК Атлетико

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании контракта с центральным защитником Клеманом Лангле. Игрок получил договор на три сезона.

Сообщается, что Лангле договорился с каталонским клубом о разрыве контракта. В команде не рассчитывали на Клемана и спокойно отпустили его свободным агентом.

Минувший сезон 29-летний игрок провел в Атлетико на правах аренды. Отыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Атлетико Мадрид Барселона Клеман Лангле трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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