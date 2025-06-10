Англия10 июня 2025, 17:40 |
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Защита Борнмута слабеет. Одноклубник Забарного уходит в Ливерпуль
Переговоры с Милошем Керкезем на финальной стадии
10 июня 2025, 17:40 |
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21-летний венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля».
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров.
Керкез присоединился к «Борнмуту» в 2023 году. Экс-игрок нидерландского «АЗ Алкмар» был приобретен за 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне Милош Керкез сыграл за «Борнмут» 41 матч и забил 2 мяча.
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