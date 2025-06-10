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  4. Защита Борнмута слабеет. Одноклубник Забарного уходит в Ливерпуль
Англия
10 июня 2025, 17:40 |
705
0

Защита Борнмута слабеет. Одноклубник Забарного уходит в Ливерпуль

Переговоры с Милошем Керкезем на финальной стадии

10 июня 2025, 17:40 |
705
0
Защита Борнмута слабеет. Одноклубник Забарного уходит в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

​21-летний венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров.

Керкез присоединился к «Борнмуту» в 2023 году. Экс-игрок нидерландского «АЗ Алкмар» был приобретен за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милош Керкез сыграл за «Борнмут» 41 матч и забил 2 мяча.


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Милош Керкез Илья Забарный Борнмут Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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