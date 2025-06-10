Украинец хочет в Париж. У ПСЖ возникли проблемы с трансфером Забарного

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, однако у парижского коллектива возникли проблемы. Клуб Лиги 1 хотел успеть оформить трансфер украинца до начала Клубного чемпионата мира, чтобы игрок имел шанс выступить на турнире в США.

Однако, стороны не сумели договориться о сумме перехода и продолжают торговаться. Почти наверняка ПСЖ не успеет оформить трансфер Забарного, учитывая, что 11 июня нельзя вносить изменения в заявку на чемпионат мира в США.

По информации источника, ПСЖ решил не форсировать события и немного замедлить ход переговоров, чтобы обсудить все возможные варианты. Если французский клуб не сможет подписать Забарного, то начнет рассматривать других кандидатов на позицию центрального защитника.

На данный момент ПСЖ предлагает 50 млн евро, но может увеличить свое предложение до 60 млн евро. «Борнмут» намерен получить 75 млн евро. Стоит отметить, что сам украинец готов покинуть английский чемпионат и перебраться в Париж.