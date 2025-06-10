«Не выглядит многообещающим». Реакция фанов Реала на подписание Хейсена

Дин Хейсен официально стал игроком мадридского «Реала». 20-летний футболист поставил подпись под контрактом и взял себе 24-й игровой номер.

О том, что Хейсен перейдет в «Реал» мадридский клуб сообщил еще в середине мая. Но официальная презентация игрока прошла 10 июня.

Хейсен играет на позиции центрального защитника. В сезоне 2024/25 выступал за клуб АПЛ «Борнмут». Провел на клубном уровне 36 матчей. Забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Приход Хейсена может надолго закрыть позицию центрального защитника. Но не все болельщики «Реала» уверены, что он сразу станет основным игроком.

Kwesi: Аренда в «Жироне» на следующий сезон.

Ibe Onye Abiriba: Он совсем не выглядит многообещающим.

Country Boy: Добро пожаловать в лучший клуб в мире.

P A U L: Этот парень отличный игрок.

Front (fan): Жаль карьеру такого молодого парня.

METİN: В матче Испания – Португалия у него было менее 50% точности паса, это характеристики обычного защитника.

Jaime: Добро пожаловать, Хейсен! Будь как дома, мы будем поддерживать тебя до самого конца.

Med King: Лучшая трансферная сделка в королевскую команду.

𝕬𝖉𝖒𝖎𝖗𝖆𝖇𝖑𝖊_𝕸𝖆𝖎𝖐𝖊𝖍𝖑𝖚: Добро пожаловать в Ла Лигу.

Andra Febrian: Надеюсь, ты отдашь все силы клубу и выиграешь много титулов.