«Не выглядит многообещающим». Реакция фанов Реала на подписание Хейсена
Мадридский клуб официально представил звездного новичка
Дин Хейсен официально стал игроком мадридского «Реала». 20-летний футболист поставил подпись под контрактом и взял себе 24-й игровой номер.
О том, что Хейсен перейдет в «Реал» мадридский клуб сообщил еще в середине мая. Но официальная презентация игрока прошла 10 июня.
Хейсен играет на позиции центрального защитника. В сезоне 2024/25 выступал за клуб АПЛ «Борнмут». Провел на клубном уровне 36 матчей. Забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Приход Хейсена может надолго закрыть позицию центрального защитника. Но не все болельщики «Реала» уверены, что он сразу станет основным игроком.
Kwesi: Аренда в «Жироне» на следующий сезон.
Ibe Onye Abiriba: Он совсем не выглядит многообещающим.
Country Boy: Добро пожаловать в лучший клуб в мире.
P A U L: Этот парень отличный игрок.
Front (fan): Жаль карьеру такого молодого парня.
METİN: В матче Испания – Португалия у него было менее 50% точности паса, это характеристики обычного защитника.
Jaime: Добро пожаловать, Хейсен! Будь как дома, мы будем поддерживать тебя до самого конца.
Med King: Лучшая трансферная сделка в королевскую команду.
𝕬𝖉𝖒𝖎𝖗𝖆𝖇𝖑𝖊_𝕸𝖆𝖎𝖐𝖊𝖍𝖑𝖚: Добро пожаловать в Ла Лигу.
Andra Febrian: Надеюсь, ты отдашь все силы клубу и выиграешь много титулов.
👕 #WelcomeHuijsen 👕 pic.twitter.com/EzN34mCe91— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
✍️ #WelcomeHuijsen ✍️ pic.twitter.com/egldsAMWs9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
🤝 #WelcomeHuijsen 🤝 pic.twitter.com/Pbv1IdH1sl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
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