ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер
Дин Хейсен поставил свою подпись под контрактом
17 мая 2025 года мадридский «Реал» официально объявил о подписании испанского центрального защитника английского «Борнмута» Дина Хейсена.
Однако презентация 20-летнего футболиста состоялась только 10 июня, после завершения клубного сезона и паузы на матчи национальных сборных.
Игрок решил взять свободный 24-й номер в королевском клубе, который до него носил Арда Гюлер в сезоне 2023/24.
В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер
🔢 ¡Nuestro nuevo número 24!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
🌟 @DHuijsen#WelcomeHuijsen pic.twitter.com/bGUx0MyuS4
🤝 #WelcomeHuijsen 🤝 pic.twitter.com/Pbv1IdH1sl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
✍️ #WelcomeHuijsen ✍️ pic.twitter.com/egldsAMWs9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2025
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