17 мая 2025 года мадридский «Реал» официально объявил о подписании испанского центрального защитника английского «Борнмута» Дина Хейсена.

Однако презентация 20-летнего футболиста состоялась только 10 июня, после завершения клубного сезона и паузы на матчи национальных сборных.

Игрок решил взять свободный 24-й номер в королевском клубе, который до него носил Арда Гюлер в сезоне 2023/24.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер