Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер
Испания
10 июня 2025, 15:08 |
392
0

ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер

Дин Хейсен поставил свою подпись под контрактом

10 июня 2025, 15:08 |
392
0
ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер
ФК Реал Мадрид. Дин Хейсен и Флорентино Перес

17 мая 2025 года мадридский «Реал» официально объявил о подписании испанского центрального защитника английского «Борнмута» Дина Хейсена.

Однако презентация 20-летнего футболиста состоялась только 10 июня, после завершения клубного сезона и паузы на матчи национальных сборных.

Игрок решил взять свободный 24-й номер в королевском клубе, который до него носил Арда Гюлер в сезоне 2023/24.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ВИДЕО. Реал представил звездного новичка. Взял 24-й номер

По теме:
Источник: на Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты
Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал
Дин Хейсен Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером
Футбол | 10 июня 2025, 14:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером

Андрей Клищук покинул расположение криворожской команды

Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09 июня 2025, 21:57 0
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций

Бразильский вингер не скрывает симпатий к легендарному нападающему

Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Футбол | 10.06.2025, 07:17
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Футбол | 10.06.2025, 10:25
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09.06.2025, 23:48
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
08.06.2025, 22:07 13
Футбол
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 11
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем