Стало известно расписание матчей сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины сыграет 17 сентября со сборной Испании
Стало известно расписание финального этапа Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай) на хардовых кортах спортивного центра Шэньчжэнь Бэй.
По результатам жеребьевки сборная Украины в четвертьфинальном поединке встретится 17 сентября со сборной Испании. Выигравшая команда сыграет в полуфинале с победителем противостояния между национальными сборными Италии и Китая.
Поединки будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного.
Кубок Билли Джин Кинг. Расписание турнира
Четвертьфиналы:
- Вторник, 16 сентября, 12:00. Италия [1] – Китай
- Среда, 17 сентября, 12:00. Испания [4] – Украина
- Четверг, 18 сентября, 5:00. Казахстан – США [3]
- Четверг, 18 сентября, 12:00. Япония – Великобритания [2]
Полуфиналы:
- Пятница, 19 сентября, 12:00. Италия/Китай – Испания/Украина
- Суббота, 20 сентября, 12:00. Казахстан/США – Япония/Великобритания
Финал:
- Воскресенье, 21 сентября, 12:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/16 финала состоится 10 июня и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву
Гости сумели отыграть три мяча, но Кевин принес победу Дьяволам