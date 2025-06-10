Стало известно расписание матчей сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Стало известно расписание финального этапа Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай) на хардовых кортах спортивного центра Шэньчжэнь Бэй.

По результатам жеребьевки сборная Украины в четвертьфинальном поединке встретится 17 сентября со сборной Испании. Выигравшая команда сыграет в полуфинале с победителем противостояния между национальными сборными Италии и Китая.

Поединки будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного.

Кубок Билли Джин Кинг. Расписание турнира

Четвертьфиналы:

Вторник, 16 сентября, 12:00. Италия [1] – Китай

Среда, 17 сентября, 12:00. Испания [4] – Украина

Четверг, 18 сентября, 5:00. Казахстан – США [3]

Четверг, 18 сентября, 12:00. Япония – Великобритания [2]

Полуфиналы:

Пятница, 19 сентября, 12:00. Италия/Китай – Испания/Украина

Суббота, 20 сентября, 12:00. Казахстан/США – Япония/Великобритания

Финал:

Воскресенье, 21 сентября, 12:00