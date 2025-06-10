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Кубок Билли Джин Кинг
10 июня 2025, 17:08 | Обновлено 10 июня 2025, 18:09
618
0

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Украины сыграет 17 сентября со сборной Испании

10 июня 2025, 17:08 | Обновлено 10 июня 2025, 18:09
618
0
Стало известно расписание матчей сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно расписание финального этапа Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай) на хардовых кортах спортивного центра Шэньчжэнь Бэй.

По результатам жеребьевки сборная Украины в четвертьфинальном поединке встретится 17 сентября со сборной Испании. Выигравшая команда сыграет в полуфинале с победителем противостояния между национальными сборными Италии и Китая.

Поединки будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного.

Кубок Билли Джин Кинг. Расписание турнира

Четвертьфиналы:

  • Вторник, 16 сентября, 12:00. Италия [1] – Китай
  • Среда, 17 сентября, 12:00. Испания [4] – Украина
  • Четверг, 18 сентября, 5:00. Казахстан – США [3]
  • Четверг, 18 сентября, 12:00. Япония – Великобритания [2]

Полуфиналы:

  • Пятница, 19 сентября, 12:00. Италия/Китай – Испания/Украина
  • Суббота, 20 сентября, 12:00. Казахстан/США – Япония/Великобритания

Финал:

  • Воскресенье, 21 сентября, 12:00

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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