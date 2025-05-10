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Кубок Билли Джин Кинг
10 мая 2025, 11:22 | Обновлено 10 мая 2025, 11:47
218
0

Женская сборная Украины попала во вторую корзину перед жеребьевкой КБДК

Жеребьевка финального турнира сильнейших национальных команд состоится 12 мая

10 мая 2025, 11:22 | Обновлено 10 мая 2025, 11:47
218
0
Женская сборная Украины попала во вторую корзину перед жеребьевкой КБДК
ФТУ

Официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг опубликовал детали жеребьевки, а также формат финального этапа соревнований.

Посев команд был определен по обновленному рейтингу сборных после апрельских квалификационных турниров. Во время процедуры жеребьевки, которая пройде 12 мая, в сетку сначала будут внесены сеяные команды, а после этого – несеяные.

Сеяные команды:

  • Италия (1)
  • Великобритания (2)
  • США (3)
  • Испания (4)


Несеяные команды:

  • Казахстан
  • Япония
  • Украина
  • Китай


Противостояния между национальными сборными будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного. Финальный турнир состоится в Шэньчжэне (Китай) 16-21 сентября.

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Кубок Билли Джин Кинг жеребьевка женская сборная Украины по теннису
Вячеслав Кулаковский Источник: Billie Jean King Cup
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