Женская сборная Украины попала во вторую корзину перед жеребьевкой КБДК
Жеребьевка финального турнира сильнейших национальных команд состоится 12 мая
Официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг опубликовал детали жеребьевки, а также формат финального этапа соревнований.
Посев команд был определен по обновленному рейтингу сборных после апрельских квалификационных турниров. Во время процедуры жеребьевки, которая пройде 12 мая, в сетку сначала будут внесены сеяные команды, а после этого – несеяные.
Сеяные команды:
- Италия (1)
- Великобритания (2)
- США (3)
- Испания (4)
Несеяные команды:
- Казахстан
- Япония
- Украина
- Китай
Противостояния между национальными сборными будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного. Финальный турнир состоится в Шэньчжэне (Китай) 16-21 сентября.
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