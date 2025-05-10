Женская сборная Украины попала во вторую корзину перед жеребьевкой КБДК

Официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг опубликовал детали жеребьевки, а также формат финального этапа соревнований.



Посев команд был определен по обновленному рейтингу сборных после апрельских квалификационных турниров. Во время процедуры жеребьевки, которая пройде 12 мая, в сетку сначала будут внесены сеяные команды, а после этого – несеяные.



Сеяные команды:

Италия (1)

Великобритания (2)

США (3)

Испания (4)



Несеяные команды:

Казахстан

Япония

Украина

Китай



Противостояния между национальными сборными будут состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного. Финальный турнир состоится в Шэньчжэне (Китай) 16-21 сентября.