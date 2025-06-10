Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Спасение не оценили. Клуб Серии А уволил главного тренера
Италия
10 июня 2025, 15:57 | Обновлено 10 июня 2025, 15:58
523
1

ОФИЦИАЛЬНО. Спасение не оценили. Клуб Серии А уволил главного тренера

Марко Джампаоло покинул «Лечче» и остался без работы

10 июня 2025, 15:57 | Обновлено 10 июня 2025, 15:58
523
1
ОФИЦИАЛЬНО. Спасение не оценили. Клуб Серии А уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Джампаоло

Клуб итальянской Серии А, «Лечче», официально уволил главного тренера команды Марко Джампаоло.

«Мы хотели бы поблагодарить Марко за работу, которую он выполнял с большой самоотдачей, и пожелать ему наилучших профессиональных успехов», – написала пресс-служба клуба.

Джампаоло возглавил команду в разгар сезона, случилось это в ноябре 2024 года. Во главе клуба Марко провел 26 матчи: 6 побед, 7 ничьих, 13 поражений.

57-летний специалист помог «Лечче» избежать вылета в Серию В. В турнирной таблице коллектив финишировал над зоной понижения в классе – 17-е место (25 очков).

По теме:
Довбик намерен остаться. Гасперини попросил Рому подписать двух форвардов
Экс-игрок Динамо, Днепра и Шахтера отказался возглавить Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A отставка Марко Джампаоло
Андрей Витренко Источник: ФК Лечче
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Узбекистан – Катар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 июня 2025, 15:37 0
Узбекистан – Катар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Узбекистан – Катар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 10 июня в 16:45 по Киеву

Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Футбол | 09 июня 2025, 18:40 3
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги

Став Лемкин может продолжить карьеру в MLS

Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Футбол | 10.06.2025, 10:25
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Футбол | 09.06.2025, 23:48
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
Футбол | 10.06.2025, 09:02
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RoNikyo
Лечче. Половина матчі НЕ програні і вони його звільняють. Чуваки, чи чекаєте Тудора, Спалетті, Саккі чи кого? Хто піде у ваше болото і зможе отримати такий же результат з вашими гравцями?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 11
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 6
Футбол
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 14
Бокс
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем