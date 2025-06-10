ОФИЦИАЛЬНО. Спасение не оценили. Клуб Серии А уволил главного тренера
Марко Джампаоло покинул «Лечче» и остался без работы
Клуб итальянской Серии А, «Лечче», официально уволил главного тренера команды Марко Джампаоло.
«Мы хотели бы поблагодарить Марко за работу, которую он выполнял с большой самоотдачей, и пожелать ему наилучших профессиональных успехов», – написала пресс-служба клуба.
Джампаоло возглавил команду в разгар сезона, случилось это в ноябре 2024 года. Во главе клуба Марко провел 26 матчи: 6 побед, 7 ничьих, 13 поражений.
57-летний специалист помог «Лечче» избежать вылета в Серию В. В турнирной таблице коллектив финишировал над зоной понижения в классе – 17-е место (25 очков).
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