Александрия назвала лучшего игрока сезона 2024/25
Бразилец Хуан Безерра стал победителем в номинации
Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия», определилась с лучшим игроком команды в сезоне 2024/25.
Победу в номинации одержал 22-летний бразилец Хуан Безерра. В течение сезона вингер шесть раз оказывался в сборной тура УПЛ и пять раз был признан игроком матча. Кроме того, Хуан в октябре стал футболистом месяца в чемпионате Украины.
Среди претендентов на лучшего игрока «Александрии» в сезоне 2024/25 были вратарь Георгий Ермаков и нападающий Теди Цара.
В этом сезоне Безерра сыграл 26 поединков (24 матча в УПЛ и две игры в Кубке Украины), в которых оформил шесть забитых мячей и три голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир
Аргентинский «Тигре» принял решение отправить Эрика Рамиреса обратно в Украину