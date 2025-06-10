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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 15:19 | Обновлено 10 июня 2025, 15:39
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Александрия назвала лучшего игрока сезона 2024/25

Бразилец Хуан Безерра стал победителем в номинации

10 июня 2025, 15:19 | Обновлено 10 июня 2025, 15:39
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Александрия назвала лучшего игрока сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Безерра

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия», определилась с лучшим игроком команды в сезоне 2024/25.

Победу в номинации одержал 22-летний бразилец Хуан Безерра. В течение сезона вингер шесть раз оказывался в сборной тура УПЛ и пять раз был признан игроком матча. Кроме того, Хуан в октябре стал футболистом месяца в чемпионате Украины.

Среди претендентов на лучшего игрока «Александрии» в сезоне 2024/25 были вратарь Георгий Ермаков и нападающий Теди Цара.

В этом сезоне Безерра сыграл 26 поединков (24 матча в УПЛ и две игры в Кубке Украины), в которых оформил шесть забитых мячей и три голевые передачи.

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Александрия Хуан Альвина Безерра чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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