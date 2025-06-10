Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф

Черкасский ЛНЗ отпустил в аренду в молдовский «Шериф» 21-летнего форварда Молло Бессала.

Договор между клубами рассчитан на один сезон, а кроме того, по информации источников Sport.ua, у «Шерифа» будет опция на выкуп контракта камерунца.

Бессала выступал за ЛНЗ с января минувшего года, когда был куплен за 150 тысяч евро у «Левадии». Однако если в Эстонии камерунец в 39 матчах за свою команду отличился 13 забитыми мячами, то в Украине в рядах ЛНЗ он сумел забил только один раз в 38 играх.