Украина. Премьер лига10 июня 2025, 14:44 |
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Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф
Молло Бессала уехал играть в Молдову на правах аренды
10 июня 2025, 14:44 |
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Черкасский ЛНЗ отпустил в аренду в молдовский «Шериф» 21-летнего форварда Молло Бессала.
Договор между клубами рассчитан на один сезон, а кроме того, по информации источников Sport.ua, у «Шерифа» будет опция на выкуп контракта камерунца.
Бессала выступал за ЛНЗ с января минувшего года, когда был куплен за 150 тысяч евро у «Левадии». Однако если в Эстонии камерунец в 39 матчах за свою команду отличился 13 забитыми мячами, то в Украине в рядах ЛНЗ он сумел забил только один раз в 38 играх.
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