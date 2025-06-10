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  4. Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 14:44 |
497
0

Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф

Молло Бессала уехал играть в Молдову на правах аренды

10 июня 2025, 14:44 |
497
0
Стали известны подробности перехода форварда ЛНЗ в Шериф
instagram.com/fc_sheriff

Черкасский ЛНЗ отпустил в аренду в молдовский «Шериф» 21-летнего форварда Молло Бессала.

Договор между клубами рассчитан на один сезон, а кроме того, по информации источников Sport.ua, у «Шерифа» будет опция на выкуп контракта камерунца.

Бессала выступал за ЛНЗ с января минувшего года, когда был куплен за 150 тысяч евро у «Левадии». Однако если в Эстонии камерунец в 39 матчах за свою команду отличился 13 забитыми мячами, то в Украине в рядах ЛНЗ он сумел забил только один раз в 38 играх.

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Молло Бессала ЛНЗ Черкассы Шериф Тирасполь аренда игрока трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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