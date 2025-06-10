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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Проиграли хоккеистам, дальше бейсболистам уступим»
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 14:45 |
277
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Проиграли хоккеистам, дальше бейсболистам уступим»

Андрей Воробей прокомментировал результат матча с Канадой

10 июня 2025, 14:45 |
277
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Проиграли хоккеистам, дальше бейсболистам уступим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Канада – Украина

11 июня состоится матч товарищеского турнира Canadian Shield, в котором встретятся сборные Украины и Новой Зеландии. В первом поединке турнира подопечные Сергея Реброва достаточно неожиданно уступили Канаде, которая является организатором Canadian Shield, со счетом 2:4.

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что не видит позитива в результате «сине-желтой» команды, даже несмотря на два забитых гола:

– После четырех пропущенных мячей голы Забарного и Зинченко стали каким-то позитивом в поединке?

– Я больше склоняюсь к мнению, что это не наша заслуга. Это заслуга канадцев, которые уже играли по счету и, скажем так, в середине второго тайма уже перестали играть. Не перестали играть, а немножко сбавили обороты. Поэтому мы этим воспользовались. Но это ни о чем не говорит. Если мы уже хоккеистам проигрываем… Скоро будем бейсболистам проигрывать, потом сумоистам. Вы сборная Украины, ребята, – недоволен Воробей.

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сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Сергей Ребров Андрей Воробей Canadian Shield
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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