Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу Канады над желто-синими со счетом 4:2 в рамках турнира Canadian Shield–2025, а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, когда эмоции уже улеглись, какие у вас впечатления от матча Канада – Украина (4:2)? Понравилась игра?

– Как она может понравиться, если такой результат? Мне кажется, может быть, не нужно было вообще этого турнира. Потому что было видно, что ребята уставшие и они хотят отдохнуть. Такой дальний перелет, конечно, повлиял на них. Видно, что не с теми эмоциями и не с тем желанием играют. Видно было, что уставшие и так далее. Но, с другой стороны, нужно сказать, что это сборная. И приезжать играть в полсилы не позволено, мне кажется, никому. Как бы там уставший не был, но это сборная. Вы должны выкладываться максимально.

Даже те же канадцы на фоне наших игроков выходили играть с каким-то желанием, с каким-то характером, с какой-то борьбой, с какими-то эмоциями. Но они играли. А у нас, такое ощущение, что вышли потренироваться. Такое впечатление сложилось. Еще раз скажу! Это сборная и здесь надо выходить играть немножко с другим настроением. И даже, если нет сил, нужно все равно выкладываться полностью и показывать такой футбол, который нужно показывать. Потому что вы представляете свою страну! Это мое мнение. Понятно, что дальний перелет. Но тогда это вопрос к тренерскому штабу. Надо брать тех футболистов, которые не устали, которые горят желанием играть за сборную.

– Того же Филиппова и других, кто хорошо проявил себя в сезоне?

– Не важно. Игроков хватает. Просто надо брать тех, кто не наелся футбола, кто хочет играть, а не думает о том, как бы сейчас поехать на пляжике поваляться.

– После четырех пропущенных мячей голы Забарного и Зинченко стали каким-то позитивом в поединке?

– Я больше склоняюсь к мнению, что это не наша заслуга. Это заслуга канадцев, которые уже играли по счету и, скажем так, в середине второго тайма уже перестали играть. Не перестали играть, а немножко сбавили обороты. Поэтому мы этим воспользовались. Но это ни о чем не говорит. Если мы уже хоккеистам проигрываем… Скоро будем бейсболистам проигрывать, потом сумоистам. Вы сборная Украины, ребята.

– Но были моменты в принципе у Украины. Если бы забили раньше, то может по-другому матч сложился?

– Ну какие моменты? Это такие полумоменты. Надо смотреть в целом. В целом команды не было. В первом тайме вообще не было команды. Мы играли, еще раз скажу, на фоне какой-то усталости, на фоне какого–то такого настроения тяжелого. Так нельзя выходить с таким настроением. Возможно, такие турниры не нужны в это время. Возможно, действительно надо дать отдохнуть футболистам, чтобы они немного перезагрузились после чемпионатов. Согласен. Но раз уже сделали такой турнир и вас взяли на него, то будьте добры уже немножко по-другому относитесь.

– Кого-то из команды можно выделить?

– Трудно по такой игре кого-то выделять. В целом, честно, никто не впечатлил. И кого-то выделять я бы не хотел. Обвинять кого–то тоже не хочу.

– А как прокомментируете эпизод, когда Зинченко выбегал один на один и решил парашютом вратаря перекинуть? Правильное решение он принял?

– Забил бы – было бы правильно решение. В таком моменте есть буквально несколько секунд и нужно принимать решение. Он принял такое решение. Правильно ли оно, это уже видно по результатам. Если бы забил – было бы правильное.

– У Бондаря была еще такая досадная ошибка, после которой был пропущен мяч. Можно что–то сказать по этому моменту?

– Я не хочу никого обвинять. Возможно, кто-то где–то не вошел в игру, где-то перегорел и так далее. Но в целом надо разговаривать о том, что настрой полностью у команды был не тот, который должен быть в национальной сборной Украины.

– Вам этот матч не напомнил знаменитый поединок чемпионата мира-2006, когда Испания обыграла Украину со счетом 4:0?

– Я играл в том матче. Целый второй тайм сыграл. Это разные вещи. У нас настрой другой был. Мы не так играли, как сейчас. И Канада – это явно не Испания. На тот момент мы вышли на поле и просто попали под «каток». И к тому же сборная Украины впервые играла на чемпионате мира. Но мы же не опустили руки. И во втором тайме мы выровняли тогда игру, где-то моменты у нас были. Понятное дело – тоже можно сказать, что испанцы по счету играли. Но это разные турниры. Можно ли обвинить нас в нежелании? Надо пересмотреть полностью футбол тот. Такого у нас точно не было. Хотя тоже играли в том поединке по жаре. И было очень нелегко. Но желание у нас было огромное. Просто мы попали тогда под «каток». А здесь хоккеисты клюшки поменяли на бутсы, вышли и победили. Кто-то скажет, что дальний перелет и так далее. Но турки тоже полетели в Штаты и победили. Им это не мешает играть.

– Наверняка сборная Украины хочет реабилитироваться за это поражение от Канады в матче с Новой Зеландией. Если вспомнить, как вы настраивались на следующие поединки чемпионата мира после разгрома от Испании со счетом 0:4?

– Особой паники не было. Понятно, это была стартовая игра. Мы ее не провалили, а проиграли по делу очень-очень сильной команде. Понятное дело, что на второй матч мы настраивались, понимая, что нужно было брать очки с Саудовской Аравией. После поединка с испанцами никакой паники не было. Мы работали в обычном режиме, но мы, футболисты, прекрасно понимали, что мы представляем сборную и страну. Мы понимали, что нам обязательно надо показать футбол, что мы и сделали.

– И по итогу сборная Украины вышла из группы, победила Швейцарию, но проиграла Италии в четвертьфинале. Сильно сложно было с той Скуадрой Адзуррой?

– Конечно, сложно. Но тем не менее у нас равная игра была. Итальянцы забили первый гол в начале. Но матч равный был. Мы могли и сравнять счет. Перекладина была. Но Италия и чемпионом мира стала. Поэтому ничего такого в этом нету, что мы тогда проиграли Италии. Да, 3:0 – крупный счет, но никто не кинет камень в огород и не скажет, что нас разорвали. Нет, мы играли в футбол. Мы почти на равных играли с итальянцами. Но опытнее оказалась сборная Италии.

– Как думаете может сложиться матч с Новой Зеландией, за которую играет голеадор «Ноттингем Форест» Крис Вуд?

– Понятно, что сейчас все научились играть в футбол.

– Теперь после хоккеистов соперником будут регбисты.

– Да. Будет сложно. Если с таким же настроем выйдем, то будет плачевно. Нужно пересмотреть свое отношение и выйти играть друг за друга, за честь страны и так далее. Но это нужно находиться в сборной и внутри коллектива и смотреть, кто как настроен. Кто–то устал от футбола. А там же на замене есть те, кто не устали от футбола. Нужна какая-то ротация. Думаю, тренерский штаб должен что-то предпринять. Поэтому посмотрим, посмотрим. Если, скажем так, как ты говоришь, регбистам проигрывать, это будет точно плачевно.

– И как вам финал Лиги наций Португалия – Испания, в котором в серии пенальти победили «европейские бразильцы»?

– Если брать и полуфиналы, то в Лиге наций были топовые четыре игры. Вот так нужно играть и вот на кого нужно ориентироваться! Скажут, что там исполнители другие, одни звезды и так далее. Но приятно такие поединки смотреть, как эксперту, болельщику, бывшему футболисту. Приятно же такие футболы смотреть. С 1–й до 120–й минуты команды показывают уровень! Это топовый уровень, на который нужно ориентироваться.

– Роналду в 40 лет еще один престижный трофей выиграл.

– Он молодец. Роналду заслужил. Такие, как Криштиану и Месси, заслуживают этого.