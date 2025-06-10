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  4. «Нужно реабилитироваться». Экс-форвард сборной – о матче с Новой Зеландией
Чемпионат мира
10 июня 2025, 14:15 |
223
0

«Нужно реабилитироваться». Экс-форвард сборной – о матче с Новой Зеландией

Александр Паляница считает, главное не подстраиваться под новозеландцев

10 июня 2025, 14:15 |
223
0
«Нужно реабилитироваться». Экс-форвард сборной – о матче с Новой Зеландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины по футболу Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния подопечных Сергея Реброва с новозеландцами на турнире в Канаде.

«Я не думаю, что в стартовом составе украинской сборной будут значительные изменения по сравнению с предыдущим поединком с хозяевами. Возможно появление в центре обороны гренадера Максима Таловерова. Поскольку новозеландцы часто используют верховые передачи, то должно пригодиться его умение действовать на «втором этаже».

Не исключено, что не обойдется без пертурбаций на флангах полузащиты, потому что нашим вингерам с канадцами не хватало агрессивности.

Но главное – не подстраиваться под соперника, который делает ставку на длинные передачи, пытается упростить игру. Важно взять мяч под свой контроль, дорожить им и с помощью разрезных пасов усложнять жизнь визави. Надо быть готовым к тому, что новозеландцы умеют терпеть и поэтому в каждом эпизоде следует бороться до конца.

Надеемся, что из провального выступления с канадцами были сделаны правильные выводы и сегодня наши ребята сумеют реабилитироваться».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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