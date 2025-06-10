«Ты один из нас!» Реакция фанов Интера на назначение Кристиана Киву
Миланский Интер получил нового наставника
«Интер» официально объявил о назначении нового главного тренера. Руководить командой после ухода Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль» будет румынский специалист Кристиан Киву. Контракт подписан на два года.
Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год. Играл на позиции защитника.
После завершения карьеры игрока работал с различными юношескими командами Интера. С февраля 2025 работал с «Пармой». Команда завершила сезон Серии A на 16-й позиции.
Большинство болельщиков «Интера» с определенным оптимизмом восприняли назначение Киву. Возможно потому, что он не чужой человек для клуба.
ilCrucianiano: Дайте ему: 1 молодого и сильного защитника, 1 сильного левого вингера, 1 сильного левого полузащитника, 2 сильных нападающих. И, возможно, мы не будем плевать вам в лицо.
CanLuka: Я бы предпочел успешного бывшего игрока Интера, такого как ОКАН БУРУК. Он определенно лучше, чем Киву.
m'arcus: Добро пожаловать обратно, Кристиан. Добро пожаловать, мистер. Хорошая работа и Forza Inter.
Gaisselick: Теперь давайте все грести в одном направлении.
carlotting: Удачи, Кристиан, спасибо, что сказал «да».
Sensi: Пожалуйста, мистер, научите Димарко не поворачиваться корпусом, когда он блокирует удар.
L’Esposto: Это не тот выбор, которого мы ожидали, но эти годы управления, которые заставили нас наслаждаться плаванием в штормовых водах, которые убили бы любого, заслуживают шанса. И ты тоже этого заслуживаешь. Вперед, Кристиан!
simpos.help: Киву?! Ха-ха.
raffaele d'amato: Итак, давайте поприветствуем нашего нового тренера. Я уверен, что даже если будет тяжело, Кристиан сможет с этим справиться, объединенный искренней любовью к черно-синим цветам. Ты один из нас, и теперь ты тренер «Интера». Мы готовы мечтать вместе. Крис.
360Inter: Уважение Кристиану, а руководству клуба наоборот. Дайте ему достойный трансфер или уходите в отставку.
Una nuova pagina da scrivere 🖊️— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025
Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian
Pronto per nuove sfide 🪖#ForzaInter #WelcomeCristian pic.twitter.com/bHn2khbIsr— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025
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