«Ты один из нас!» Реакция фанов Интера на назначение Кристиана Киву

«Интер» официально объявил о назначении нового главного тренера. Руководить командой после ухода Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль» будет румынский специалист Кристиан Киву. Контракт подписан на два года.

Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год. Играл на позиции защитника.

После завершения карьеры игрока работал с различными юношескими командами Интера. С февраля 2025 работал с «Пармой». Команда завершила сезон Серии A на 16-й позиции.

Большинство болельщиков «Интера» с определенным оптимизмом восприняли назначение Киву. Возможно потому, что он не чужой человек для клуба.

ilCrucianiano: Дайте ему: 1 молодого и сильного защитника, 1 сильного левого вингера, 1 сильного левого полузащитника, 2 сильных нападающих. И, возможно, мы не будем плевать вам в лицо.

CanLuka: Я бы предпочел успешного бывшего игрока Интера, такого как ОКАН БУРУК. Он определенно лучше, чем Киву.

m'arcus: Добро пожаловать обратно, Кристиан. Добро пожаловать, мистер. Хорошая работа и Forza Inter.

Gaisselick: Теперь давайте все грести в одном направлении.

carlotting: Удачи, Кристиан, спасибо, что сказал «да».

Sensi: Пожалуйста, мистер, научите Димарко не поворачиваться корпусом, когда он блокирует удар.

L’Esposto: Это не тот выбор, которого мы ожидали, но эти годы управления, которые заставили нас наслаждаться плаванием в штормовых водах, которые убили бы любого, заслуживают шанса. И ты тоже этого заслуживаешь. Вперед, Кристиан!

simpos.help: Киву?! Ха-ха.

raffaele d'amato: Итак, давайте поприветствуем нашего нового тренера. Я уверен, что даже если будет тяжело, Кристиан сможет с этим справиться, объединенный искренней любовью к черно-синим цветам. Ты один из нас, и теперь ты тренер «Интера». Мы готовы мечтать вместе. Крис.

360Inter: Уважение Кристиану, а руководству клуба наоборот. Дайте ему достойный трансфер или уходите в отставку.