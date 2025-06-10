Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Испанский вундеркинд демонстративно отвернулся от португальца после финального свистка
8 июня состоялся финальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии одолела команду Испании. Соперники не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому решили судьбу противостояния в серии пенальти – 2:2, 5:3.
После финального свистка португальская команда проявила жест уважения к своему сопернику и сделала коридор для награждения испанцев серебряными медалями.
Когда испанский вингер Ламин Ямаль проходил мимо португальского форварда Криштиану Роналду, то демонстративно отвернул голову и даже не посмотрел на своего соперника.
Этот поступок раскритиковали футбольные фанаты, которые обвинили 17-летнего вундеркинда в неуважении к сопернику. Сам Роналду решил не акцентировать свое внимание на этом моменте и даже защитил Ламина на пресс-конференции. Португалец сказал, что понимает давление на Ямаля и попросил не трогать талантливого футболиста.
ВИДЕО. Ламин Ямаль не заметил Криштиану Роналду во время награждения
El desplante 👀 de Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo tras el término del partido entre Portugal y España en la final de la UEFA Nations League 🏆⚽️.#YoSoyLaRadioRedonda 📻— La Radio Redonda (@LaRadioRedonda) June 9, 2025
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