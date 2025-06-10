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  4. Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Лига наций
10 июня 2025, 11:55 |
474
1

Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций

Испанский вундеркинд демонстративно отвернулся от португальца после финального свистка

10 июня 2025, 11:55 |
474
1
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

8 июня состоялся финальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии одолела команду Испании. Соперники не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому решили судьбу противостояния в серии пенальти – 2:2, 5:3.

После финального свистка португальская команда проявила жест уважения к своему сопернику и сделала коридор для награждения испанцев серебряными медалями.

Когда испанский вингер Ламин Ямаль проходил мимо португальского форварда Криштиану Роналду, то демонстративно отвернул голову и даже не посмотрел на своего соперника.

Этот поступок раскритиковали футбольные фанаты, которые обвинили 17-летнего вундеркинда в неуважении к сопернику. Сам Роналду решил не акцентировать свое внимание на этом моменте и даже защитил Ламина на пресс-конференции. Португалец сказал, что понимает давление на Ямаля и попросил не трогать талантливого футболиста.

ВИДЕО. Ламин Ямаль не заметил Криштиану Роналду во время награждения

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Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Испании по футболу Португалия - Испания Криштиану Роналду Ламин Ямаль
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Ямал веде себе так ніби він виграв 10 золотих мʼячів. Неймар і Фаті також були талановитими і де вони зараз? Ніколи не знає що на тебе чекає попереду.
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