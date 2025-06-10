Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций

8 июня состоялся финальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии одолела команду Испании. Соперники не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому решили судьбу противостояния в серии пенальти – 2:2, 5:3.

После финального свистка португальская команда проявила жест уважения к своему сопернику и сделала коридор для награждения испанцев серебряными медалями.

Когда испанский вингер Ламин Ямаль проходил мимо португальского форварда Криштиану Роналду, то демонстративно отвернул голову и даже не посмотрел на своего соперника.

Этот поступок раскритиковали футбольные фанаты, которые обвинили 17-летнего вундеркинда в неуважении к сопернику. Сам Роналду решил не акцентировать свое внимание на этом моменте и даже защитил Ламина на пресс-конференции. Португалец сказал, что понимает давление на Ямаля и попросил не трогать талантливого футболиста.

ВИДЕО. Ламин Ямаль не заметил Криштиану Роналду во время награждения